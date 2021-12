Rugăciunea de Anul Nou pe care trebuie să o spui azi. Detaliul secret care o face specială (exclusiv)

Care este rugăciunea pe care trebuie să o spui la final de an? Are un detaliu secret care o face specială. Credincioșii o spun întotdeauna de Anul Nou. Ai mai jos cuvintele pe care trebuie să le rostești la final de an.

Rugăciune pentru Anul Nou: ce cuvinte trebuie să spui?

Se spune că este bine ca anul vechi să întâmpine anul nou cu gânduri curate și cu dorințe din tot sufletul. Noaptea dintre ani înseamnă mult pentru unii oameni. Aceasta este specială pentru că face trecerea unor noi clipe în viața noastră și desigur că vine la pachet cu tradiții și superstiții.

Câțiva pun preț pe alimentele pe care le consumă, unii țin neapărat să se sărute sub vâsc, iar alții să poarte ceva roșu. Părintele Vasile Ioana vine în prim-plan cu o rugăciune scurtă care valoarează extraordinar de mult pentru credincioși.

Acesta susține că o mică rugăciune în noaptea de Revelion e mai mult decât o tradiție. Câțiva creștini chiar merg la biserică și își petrec acolo ultimul moment din an legat cu primul din noul an.

Ce spune un preot?

„A face măcar o rugăciune în noaptea de Revelion e mai mult decât o tradiţie. Sigur că noaptea de Revelion, aşa cum o sărbătorim noi astăzi, nu a existat la fel, de-a lungul istoriei. Şi nici nu a fost marcată cu fastul de astăzi. Primii creştini nu aveau aşa ceva în calendar. Nici cei mai apropiaţi nouă în timp, de acum 80 sau 100 de ani. Însă ceea ce am primit de mii de ani de la sfinţii părinţi, adică cei ce au mers apăsat cu semnul credinţei înaintea noastră pe acest pământ, a fost să ne rugăm în fiecare seară, ba chiar şi în fiecare noapte, pentru aceia care pot şi vor să facă aceasta. Iată pe scurt de ce noaptea de Revelion nu putea face abstracţie. Chiar dacă e şi un motiv de bucurie! Lucrurile trebuie făcute cu chibzuinţă. Aşadar, nu e recomandare să te rogi în noaptea dintre ani, ci este o obişnuinţă la care noi ne-am întors în ultimele decenii, după comunism! Şi mai trebuie să ştiţi că patriarhul se roagă în biserică la trecerea anilor, aşa cum şi noi, ceilalţi preoţi, o facem în bisericile unde slujim fiecare”, arată preotul Vasile Ioana.

„Iisuse preamilostive, dulceața preoților”

Preoții celebrează o anumită slujbă în noaptea dintre ani și nu sărbătoresc în alt mod precum mulți dintre români care aleg să petreacă în voie pentru ca anul următor să le deschidă calea spre unul plin de voie bună și distracție din plin.

Cei care cred în Dumnezeu ales să deschidă porțile spre 2022 în liniște, alături de câteva cuvinte deosebite: „Ideal ar fi să te rogi cam între 23.45 şi 00.15. Ar fi cam o jumătate de oră”, adaugă Vasile Ioana, pentru impact.ro.