Cum alungi ghinionul din noul an. Ce trebuie să faci de Revelion 2022, obligatoriu

Multe din superstiții sunt respectate de mulți oameni de Anul Nou. Mulți cred că în acest fel le va merge bine în noul an. Superstițiile și obiceiurile de sfârșit de an includ dansul în aer liber pentru sănătate și noroc. Umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. Purtarea unor obiecte vestimentare noi. În același timp, sunt și câteva lucruri pe care nu ar trebui să le faci, conform acelorași supestiții.

Superstiții de Anul Nou

Adevărat sau nu, mulți dintre noi trec indiferenți pe lângă o superstiție. Fie le cunoaștem din copilărie sau din tradiția populară, fie că auzim despre una nouă. Cu toate astea, suntem totuși cu atenția sporită și cu ochii larg deschiși, interesați să ținem măcar puțin cont de ea.

Oamenii din întreaga lume cred cu tărie în unele superstiții legate de ieșirea dintr-un an și intrarea în noul an. Ideea de bază care ne ghidează pe toți, este că așa cum se întâmplă evenimentele din noaptea dintre ani și ziua următoare, așa va fi și pentru tine în noul an.

Mulți oameni fac diverse lucruri. Unele dintre ele par a fi mai ciudate. Dar sunt făcute pentru a se asigura că au invitat norocul în viața lor și că au alungat ghinionul și problemele din anul trecut.

De exemplu, există superstiții conform cărora Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi. Conform acestora, în următoarele 365 de zile vei primi cât mai multe cadouri, dacă porți roșu. Roșul este culoarea bucuriei și a iubirii. Obiceiul este că dacă te îmbraci în roșu de Anul Nou vei avea un an nou norocos și plin de iubire.

Ce nu trebuie să faci în Ajunul Anului Nou

Pe lângă superstiții care ar aduce noroc, mai există și superstiții care spun că dacă faci anumite lucruri, o să ai parte de ghinion tot anul. Una dintre superstiții se referă la făcutul curățeniei exact în data de 1 ianuarie. Se spune că, dacă faci asta, există riscul să ai ghinion tot anul.

Alte superstiții interzic cu desăvârșire să te tunzi în ziua de Revelion. Deși ne-am dori să arătăm bine în Noaptea dintre ani, ar fi bine să ne programăm la frizer, măcar cu o zi înainte. Dacă faci asta pe 31 decembrie, se spune că în noul an nu vei avea parte de prosperitate. Același lucru este valabil și pentru spălatul pe cap.

Noaptea dintre ani poate fi unul din acele momente pline de emoție, dar, conform superstițiilor, ar fi bine să îți stăpânești lacrimile. Se spune că, dacă plângi în Noaptea de Revelion, aduce ghinion. Chinezii spun că dacă ai un copil mic care plânge în această seară, vei avea parte, de asemenea, de ghinion.

Concluzie și o Urare de An Nou

Indiferent că ținem cont sau nu de superstiții, este bine să fim pregătiți din toate punctele de vedere pentru Revelion. Așa că, cu superstiții sau nu, fie ca Noul An să vă aducă tot ce vă doriți!