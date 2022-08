Roxana Vancea nu mai vrea alt copil: “Mi s-ar părea că îi țin oarecum pe loc pe Milan și pe Zian” EXCLUSIV

Roxana Vancea a intrat, din toamna trecută, în clubul mamelor. Deși a avut parte de o sarcină fără probleme și o naștere ușoară, dar și de un copil cuminte care a lăsat-o nopțile să se odihnească, vedeta suține că nu mai are în plan alt moștenitor. Motivul are legătură atât cu bebelușul Zian, cât și cu fratele lui vitreg, Milan.

„Viața alături de Zian e frumoasă, deloc ușoară, dar pe lângă alte prietene de-ale mele cu copii am o viață foarte ușoară. Zian e foarte cuminte, doarme mult, e foarte plimbăreț”, ne-a mărturisit ea.

Mai mult, sarcina nu și-a lăsat amprenta pe trupul ei, întrucât antrenoarea de fitness a luat în greutate pe parcursul sarcinii doar 5.5 kg. Depresia post natală nu a fost un pericol pentru ea.

„Consider că foarte multe mămici pățesc treaba asta atunci când nu au ajutor și automat nu te odihnești, eu am avut noroc de un copil cuminte și am putut să mă odihnesc noaptea, am

avut ajutorul mamei până la 6 luni, a stat cu mine până înainte de botez și m-a ajutat foare mult, m-a ajutat și Dragoș, am fost ok, chiar nu m-am confruntat cu nicio stare.

Plus că eu cred că, de multe ori, se întâmplă și din cauza modificărilor pe care le suportă corpul pe timpul sarcinii, iar în cazul meu nu a fost nicio modificare, am fost mai slabă ca înainte, în afară de tonus nu s-a dus nimic”, ne-a spus Vancea.