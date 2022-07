Decizia radicală luată de Roxana Vancea după ce a născut. Nu va da înapoi! EXCLUSIV

Decizia radicală luată de Roxana Vancea după ce a născut! Roxana Vancea are corpul plin de desene. Dar mai vrea să adauge unul la colecția impresionantă, pe care o deține. După ce își va înțărca fiul, pe Zian, acum în vârstă de 8 luni, vedeta are în plan un tatuaj, care să reprezinte chipul celor doi băieți. Unul cu mezinul Zian și celălalt cu Milan, fiul soțului ei, dintr-o relație anterioară. Vedeta spune, în exclusivitate pentru impact, că nu va da înapoi!

Roxana Vancea se numără printre cele mai tatuate vedete din showbiz-ul autohton. Vedeta și-a făcut primul tatuaj, după ce a devenit majoră. De atunci, numărul desenelor de pe corp a tot crescut. Deși inscripționarea pe piele este o operațiune dureroasă, ea și-a făcut planul să ajung cât de curând într-un astfel de salon.

Am pierdut de mult numărul tatuajelor, am ambele mâini, spatele și un pic pe picioare”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Roxana Vancea .

„Nu am voie, pentru că alăptez. Dar, pe viitor, îmi doresc să fac un tatuaj cu copiii, să fie ceva cu ei doi. Să vedem unde mai am loc. Ori undeva pe spate, dacă mai găsesc un loc, ori pe un șold.

Ea se înțelege foarte bine cu Milan, băiatul soțului ei, drept urmare și dorința de a avea pe corp un desen cu cei doi băieți.

Fosta asistentă TV se mândrește cu desenele de pe corp. „Primul tatuaj l-am făcut la 18 ani, mi-au plăcut foarte mult tatuajele. Se zice că dacă îți faci unul, o să îți faci mai multe. Nu ai cum să te oprești la unul. Mie mi se pare că sunt un plus, că arată bine pe piele”, este convinsă ea.

Roxana Vancea a suportat de fiecare dată cu stoicism disconfortul creat de inscripționarea desenului pe corp. Vedeta a născut natural, toamna trecută, și susține că a suferit mai puțin decât atunci când merge să își facă un tatuaj.

„Sunt foarte dureroase, enervant de dureroase. Comparam nașterea cu asta și mă așteptam să fie mai dureroasă. Nu e, e mai dureros să îți faci un tatuaj, crede-mă! Eu am născut natural, fără epidurală. Fără absolut nimic, am născut exact ca bunica.

Nu am vrut, mi-a spus medicul de la început că anestezia epidurală o să afecteze și copilul. Că există riscul ca lactația să nu pornească chiar atunci, ci mai târziu. Eu îmi doream foarte mult să alăptez. Mai era și chestia că atunci când faci sport după, riști să rămâi cu niște dureri de spate de la anestezia epidurală. Și atunci am spus nu, nasc natural. Pentru mine, nașterea a fost ușoară. Știu că o să mă înjure mame care s-au chinuit. Eu am avut travaliu foarte ușor, nașterea ușoară.

Am avut 3 ore travaliu, dar 2 ore așa contracții ușoare și ultimele 45 de minute au fost contracții la 1-2 minute, destul de dureroase. Iar nașterea în sine nu a durat 10 minute. Am avut colul foarte scurt. Am avut un inel care mi-a ținut închis colul pe toată perioda sarcinii și, în momentul în care mi l-a dat jos, copilul deja era foarte jos și nu am avut treabă , plus că am fost relaxată, doctorița mea mi-a vândut pontul acesta”, a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, Roxana Vancea.