Roxana Vancea, zi plină de emoții. Botezul fiului său are loc astăzi, de Sfinții Constantin și Elena FOTO EXCLUSIV

Zi mare pentru Roxana Vancea și Dragoș Paiu. Cei doi proaspeți părinți au un eveniment special în familie. Își botează băiețelul, de Sfinții Constantin și Elena. Fosta asistentă TV este în culmea fericirii. Are familia pe care și-a dorit-o întodeauna, un soț iubitor și grijuliu, precum și un copil, pe care îl creștinează chiar astăzi, de mare sărbătoare ortodoxă. Paparazzi Playtech au surprins, în exclusivitate, imagini de senzație de la botezul lui Zian, care are loc la una dintre cele mai mari biserici din București.

Este vestea momentului în lumea bună a Capitalei. Roxana Vancea își creștinează, sâmbătă, 21 mai, băiețelul. Emoțiile și bucuria sunt cuvintele ce exprimă cel mai bine starea de spirit a vedetei, care a devenit mămică în noiembrie. Iată imagini senzaționale de la frumosul eveniment care are loc chiar acum în Sectorul 6 al Capitalei, la una dintre cele mai mari biserici din oraș.

De Sfinții Constantin și Elena, Roxana Vancea și Dragoș Paiu (aka Siko) au emoții mari. Își botează copilul, după ce au fost nevoiți să amâne ceremonia o dată. Reporterii Playtech au fost prezenți la momentul special din viața celor două vedete, care au surprins fericirea de pe chipul lor. Evenimentul a avut loc la una dintre cele mai mari biserici din București. Micuțul Zian, fiul Roxanei Vancea, pe care-l are cu Dragoș, partenerul ei de viață, a fost scăldat în cristelniță de un preot din Drumul Taberei. Nașa copilului este chiar sora Roxanei.

Pentru botez, Roxana Vancea a ales o rochiță albă, scurtă și cu volănașe, care i-a pus în evidență silueta de vis. Vedeta și-a revenit spectaculos după naștere, nici nu ai crede că este mămică. Iar Dragoș a fost asortat cu tânăra mămică, alegând o cămașă albă și pantaloni crem. Alături de tinerii părinți, la biserică au fost numeroși invitați, care au rămas uimiți atunci când au văzut frumoasa familie în formulă completă. După cum a mărturisit de mai multe ori, fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu a vrut un botez mare, ci din contră, restrâns și doar cu cei dragi aproape.

„A fost foarte cuminte (n.r. – Zian), a plâns foarte puțin…am avut emoții, recunosc. Am ales să purtăm toți ținută albă, eu am avut probleme cu rochia întrucât am slăbit foarte mult și stătea ca pe gard.”, a mărturisit Roxana Vancea, în exclusivitate pentru Playtech.

„Eu nu am avut timp să am emoții, mă uitam doar să văd dacă e bine piticul.”, ne-a spus Dragoș Paiu, partenerul vedetei.