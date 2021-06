Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit. Mama Natură a surprins cu rochia de mireasă

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit astăzi religios. Cei doi sunt împreună de 6 ani și au făcut în urmă cu ceva timp cununia civilă.

Iată că astăzi, când măsurile deja s-au relaxat în România în privința pandemiei, Roxana Ionescu a pășit în fața altarului alături de soțul ei, după mai multe amânări ale evenimentului.

Cei doi au organizat o nuntă ca în povești și au reușit să își împărtășească bucuria evenimentului alături de persoanele dragi.

Roxana Ionescu i-a surprins pe toți cu rochia ei de mireasa. Mama Natură a strălucit într-o rochie albă, lungă, cu o crăpătură sexy pe picior. Soțul ei a purtat un costum de culoare bej și o cămașă albă.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu / Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald in inima si familia noastra”, au scris Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu pe Instagram.