Roxana Ionescu, dezvăluiri neștiute despre nunta ei. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Timișoara

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit în acest weekend în Timișoara, acolo unde locuiesc. Aceasta a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță, La Măruță, unde a povestit cum a decurs evenimentul fericit.

Fosta ”Mama Natură” a povestit că nunta a avut loc după 8 ani de relație. Și chiar dacă a durat exact ca-n povești, trei zile și trei nopți, acesteia i s-a părut că fericitul eveniment s-a sfârșit repede. Cei doi și-au unit destinele la Catedrală, după care au petrecut la un restaurant. Luna de miere nu este momentan programată, ci probabil, aceasta va avea loc la iarnă.

”Nunta a avut loc in weekend, a fost cea mai frumoasa zi din viata noastra. A fost ca un vis care a durat foarte repede, desi nunta a durat trei zile si trei nopti, am avut oameni minunati langa noi. Eu și Tinu eram impreuna de 8 ani. Nunta a avut loc la Timisoara, la Catedrala ne-am casatorit, apoi am mers la o sala unde am petrecut.

Noi avem două cluburi in Timisoara, dar nu am făcut acolo petrecerea, Nu a plecat nimeni in patru labe de acolo. Noi, la club, avem niste shot-uri renumite cu struguri, pe care le am adus la acest club (n.red. la clubul unde s-a ținut petrecerea). Luna de miere poate va avea loc la iarna. Ne dorim un copil, asteptam foarte tare momentul acesta”, a mărturist proaspăta doamnă Vidaicu.