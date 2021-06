Ilie Năstase, adevărul despre renunțarea Ioanei la divorț. Ce spune despre șantaj și relație EXCLUSIV

Povestea de iubire, fie ea şi cu năbădăi, dintre Ioana Năstase şi Ilie Năstase continuă. Ei au decis, de comun acord, să renunţe la acţiunea de divorţ, introdusă la începutul lunii martie de către Ioana Năstase, la Tribunalul din Hârşova.

”Am crezut mereu în căsnicia mea. Nu am şi nu am avut nicio problemă să lupt pentru ea, chiar şi atunci când alţii spuneau contrariul şi nu-mi acordau nicio şansă. Nu a fost simplu deloc să-mi conving soţia că voi face ceea ce am convenit împreună. Am dovedit însă, în ultimele luni, că mă pot schimba, că pot să mă ţin de ceea ce am promis”.