Mihai Bendeac este unul dintre cei mai doriți burlaci din România. Juratul de la iUmor umblă prin cercuri exclusiviste și se bucură de atenția unor femei foarte frumoase, așa că a fost nevoit să găsească un anumit truc pentru a-și alege oamenii ce stau pe lângă el. Toată lumea îi poate urma exemplul!

Chiar dacă Mihai Bendeac a marcat relații cu femei extrem de frumoase, actorul nu a găsit încă o câștigătoare pentru a se așeza la casa lui. Totuși, juratul de la iUmor se simte extrem de bine în această ipostază, mai ales pentru că a fost extrem de afectat în relația cu femeile și nu mai poate să aibă răbdare atunci când vine vorba despre poveștile de dragoste pe care le trăiește.

„Mă simt foarte bine în această ipostază, dar am și niște momente în care mă uit în jur și mă întreb dacă sunt bine unde sunt, dacă nu cumva am nevoie de altceva. Am fost extrem de afectat în relația cu femeile. Nu mai am niciun pic de răbdare. Acum un an jumate m-am îndrăgostit, dar este foarte greu pentru o femeie să fie lângă mine, căci eu am nevoie de foarte multe momente de singurătate.”, a declarat Mihai Bendeac pentru Antena Stars.