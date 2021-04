Roxana Dobre, pe perfuzii la spital. Soția lui Florin Salam a povestit tot ce a pățit, de fapt

Frumoasa Roxana Dobre a ajuns de urgență la spital. Soția lui Florin Salam a povestit tot ce a pățit, de fapt, prietenilor săi virtuali, pe care i-a speriat cu imaginile de pe patul de pe spital. De ce a fost nevoie să fie hrănită prin intermediul perfuziilor. Admiratorii s-au speriat.

Clipe dificile pentru Roxana Dobre. Soția lui Florin Salam și-a speriat fanii din mediul online cu ultimele postări afișate. Se pare că frumoasa brunetă are câteva probleme de sănătate care au făcut-o să ajungă de urgență la spital. Îngrijită de personalul medical de top, Roxana Dobre a avut nevoie să fie hrănită prin intermediul perfuziilor, lucru care i-a panicat pe admiratorii brunetei.

Din fericire, regina lui Florin Salam și-a liniștit urmăritorii asigurându-i că nu a pățit nimic grav. Logodnica lui Florin Salam a luat o răceală de la fetițele sale și, din acest motiv, a avut nevoie de o perfuzie cu vitamine și antibiotic, pentru a se pune cât mai repede pe picioare.

„Pentru că nu am fost cuminte, uitați ce am pățit, dar este cineva aici cu mine care mă face bine. Și mai este încă cineva care are grijă de mine, este asistenta mea, fetița mea.

Ei, fetelor, nu vă speriați, că primesc multe mesaje acum de la voi dacă sunt bine sau dacă am pățit ceva. Pur și simplu a fost o perfuzie cu vitamine și cu un paracetamol, pentru că am luat răceala de la fetițele mele. În rest, sunt ok, vă mulțumesc frumos pentru mesaje”,a transmis Roxana Dobre la InstaStory.