EXCLUSIV FOTO Cum a fost surprinsă în mașină soția lui Florin Salam. Totul a fost evident

Roxana Dobre este soția manelistului Florin Salam. Aceasta a fost surprinsă de paparazzi noștri pe străzile din București. Se afla în mașina sa de lux, la volan, iar în dreapta acesteia era mama ei.

Roxana Dobre este o prezență discretă în showbiz-ul autohton. Totuși, aflată la volanul superbului Rolce Royce, în valoare de 250.000 de euro, a fost inevitabil să nu atragă privirile. Și probabil că asta și-a și dorit bruneta, de vreme ce se plimba pur și simplu cu mașina, însă nu pe oriunde, ci numai prin zonele de fițe din București. Aceasta nu a mers singură la plimbare, ci a luat-o și pe mama acesteia, cu care purta o discuție. Roxana Dobre și mama sa s-au plimbat cu mașina în jur de o oră, după care a mers cu superba bijuterie pe patru roți, direct acasă. Imaginile surprinse de paparazzi noștri stau mărturie și se poate vedea că Roxana Dobre, soția manelistului este o femeie cât se poate de cochetă, ea purtând o pereche de ochelari de fițe la ochi.

Dar se știe că nu doar Roxana Dobre este o femeie atentă cu look-ul ei. Și mama acesteia îi calcă pe urme, iar în urmă cu ceva timp, aceasta a fost surprinsă ieșind de la o clinică unde își făcuse anumite intervenții la chip, pentru a-și mai șterge ani de pe față.

Cât despre Roxana Dobre, aceasta este o femeie împlinită, este mamă și este și iubită și respectată de alesul ei, Florin Salam. Nu de mult, aceasta a vorbit și despre nunta cu Florin Salam.

”O să facem și nunta, în sfârșit. A fost pierderea tatălui… Nu am făcut nuntă pentru că am trecut tot timpul prin momente triste. A fost pierderea tatălui meu, a fost pierderea socrului, după au fost vorbe urâte la adresa familiei mele că s-a zis că am fugit, ba că am plecat. Eu îmi doresc foarte tare, aia civilă nu mă interesează, aia în fața lui Dumnezeu e importantă pentru mine. O să îi iau numele, dar cred că o să rămân și cu numele meu. Vrem să fie pe plajă și nu aici în România. O să fie foarte tare. Având în vedere că va fi pe plajă, vreau două rochii. Una mai de mireasă și una din mătase, la mișto. Eu nu am știut. M-a luat prin surprindere. Nu l-am zăpăcit niciodată cu asta. Am multe inele de logodnă. M-a cerut de la mama”, a spus Roxana Dobre la Antena Stars.