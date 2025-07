Roşii care crapă? Secretul agricultorilor este unul banal, ce trebuie să agăţi în grădină

În plin sezon estival, grădinarii se confruntă cu o provocare tot mai frecventă: căldura extremă care afectează culturile. Roșiile, unele dintre cele mai îndrăgite și cultivate legume, sunt printre primele victime ale razelor solare excesive. Deși vremea caniculară pare ideală pentru creșterea legumelor, realitatea din grădină este diferită – razele directe ale soarelui pot face ravagii în doar câteva ore. Fructele pot deveni tari, pot crăpa și chiar putrezi înainte de a fi recoltate.

Pericolele ascunse ale caniculei pentru roșii

În condiții de temperaturi ridicate, frunzele roșiilor se ofilesc chiar dacă sunt udate constant. Plantele tinere sunt cele mai afectate, fiind vulnerabile la opărire solară, fenomen ce implică arsuri directe pe fructe și frunze. Acest tip de stres termic duce la deshidratare, slăbirea sistemului imunitar al plantei și crește riscul apariției bolilor precum mana.

Lumina puternică poate transforma o roșie suculentă într-un fruct uscat, tare, iar în unele cazuri, poate provoca apariția unor pete pale, semn clar că leguma a fost „arsă” înainte de a ajunge la maturitate.

Soluția genială care vine din gospodărie

Grădinarii cu experiență au găsit o metodă simplă, eficientă și prietenoasă cu mediul pentru a contracara efectele negative ale soarelui: umbrirea plantelor. Deanna Talerico, specialistă în grădinărit organic și fondatoarea Homestead and Chill, explică:

„Există o serie de modalități de a crea umbră în grădină. Poți folosi cearșafuri sau pânze speciale, umbrele de plajă, chiar și copertine improvizate din materiale ușoare,” potrivit Express.

Cearșafurile de pat din bumbac, albe sau de culoare pală, sunt cele mai recomandate, deoarece permit difuzarea luminii fără a bloca complet soarele. Spre deosebire de materialele groase, cum este plasticul, acestea nu rețin căldura și lasă planta să respire. Alegerea unui material ușor este esențială pentru a preveni supraîncălzirea.

Cum aplici corect această metodă?

Pentru un efect maxim, acoperirea plantelor trebuie făcută înainte de orele de vârf ale zilei, în special înainte de amiază, pentru a reduce expunerea directă la soare. Seara, acoperirea poate fi îndepărtată, pentru ca planta să beneficieze de lumină naturală, necesară dezvoltării fructelor.

Cearșafurile trebuie montate pe cercuri de susținere, țăruși sau cadre din lemn ori metal, fără ca materialul să atingă frunzele. Acest detaliu previne posibile deteriorări ale roșiilor suculente, în cazul în care cearșaful se umezește sau apasă direct pe plantă. Fixarea se poate face cu cleme de rufe, agrafe de păr sau legături speciale de grădină.

Nu doar roșiile au nevoie de protecție

Roșiile nu sunt singurele legume afectate de arșița verii. Castraveții și ardeii se confruntă cu riscuri similare, iar tehnica umbririi se aplică la fel de bine și în cazul acestor plante. Este indicat să le grupați în aceeași zonă protejată pentru eficiență sporită.

Pe lângă umbrire, specialiștii recomandă udarea frecventă, dar atentă, și aplicarea unui strat de mulci pentru menținerea umidității în sol. Deanna Talerico subliniază:

„Prin reducerea intensității luminii solare și a căldurii care lovește plantele, solul rămâne mai rece, reține umiditatea și, în general, reduce impactul căldurii excesive.”

Metoda este prietenoasă cu natura și portofelul

Avantajul major al acestei soluții constă în simplitatea și costul redus. Cearșafurile vechi, pe care nu le mai folosești în casă, își pot găsi un nou scop în grădină, oferind protecție plantelor fără a fi nevoie de investiții suplimentare. În plus, este o tehnică durabilă, care poate fi aplicată an de an.

Dacă vrei roșii sănătoase și gustoase în toiul verii, protejează-le cu un truc banal, dar eficient, chiar din gospodărie. Soarele nu iartă, dar cu puțină atenție și ingeniozitate, grădina ta poate înflori chiar și în cea mai caniculară perioadă.