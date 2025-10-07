Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei

Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
07 oct. 2025 | 16:18
de Ionuț Vieru

Sfaturi pentru grădinari
Cum să-ți salvezi florile preferate înainte ca furtuna să le distrugă

Florile din grădină sau de pe balcon aduc culoare și viață în orice spațiu, însă atunci când vremea se schimbă brusc, acestea devin extrem de vulnerabile. O furtună puternică poate distruge în câteva minute tot ce ai îngrijit luni de zile. De aceea, este esențial să știi cum să acționezi rapid pentru a-ți proteja plantele de vânt, ploi torențiale sau grindină. Specialiștii în grădinărit recomandă câteva metode simple, dar eficiente, prin care poți salva florile preferate înainte ca furtuna să lovească.

Pregătește-ți florile din timp pentru vreme rea

Primul pas pentru a-ți salva florile este să fii atent la prognoza meteo. Odată ce se anunță furtună sau vânt puternic, acționează imediat. Florile în ghiveci trebuie mutate în spații adăpostite – un garaj, o terasă acoperită sau chiar în casă, lângă o fereastră luminoasă. Este important ca aceste locuri să nu fie complet întunecate, pentru ca plantele să nu sufere din lipsă de lumină.

Dacă florile sunt plantate direct în pământ, cel mai bine este să le protejezi cu folii speciale de grădină, pânză de umbrire sau chiar cutii de plastic transparente. Acestea vor reduce impactul direct al ploii și vântului. De asemenea, poți sprijini tulpinile fragile cu bețe de susținere pentru a preveni ruperea lor.

Cum protejezi ghivecele și jardinierele de vântul puternic

Vântul este unul dintre cei mai mari inamici ai plantelor în ghiveci. Pentru a preveni răsturnarea acestora, fixează-le cu greutăți la bază sau așază-le într-un colț protejat de perete. Dacă ai jardiniere suspendate, este recomandat să le dai jos temporar în timpul furtunii. Ghivecele din plastic sunt ușoare și se pot răsturna ușor, așa că o soluție simplă este să pui pietriș sau cărămizi în partea de jos a acestora, pentru a le face mai stabile.

În cazul în care nu ai posibilitatea de a muta plantele în interior, poți folosi garduri temporare din lemn, pânze de protecție sau chiar paleți pentru a crea o barieră care să reducă forța vântului. Aceste improvizații pot face diferența între o floare ruptă și una salvată.

Evită udarea florilor înainte de furtună

Un truc important pe care mulți grădinari îl ignoră este acela de a nu uda plantele imediat înainte de furtună. Solul umed face ca rădăcinile să fie mai vulnerabile la smulgere, mai ales în cazul vânturilor puternice. De asemenea, apa acumulată în ghivece poate duce la supraumezirea rădăcinilor, favorizând apariția mucegaiului.

Dacă furtuna a trecut, verifică imediat solul și scurge excesul de apă, mai ales în ghivece. În cazul în care observi tulpini rupte sau frunze deteriorate, îndepărtează-le pentru ca planta să nu-și consume energia pe regenerarea părților compromise.

Reparațiile de după furtună – pași esențiali pentru recuperarea florilor

După ce vremea s-a liniștit, inspectează cu atenție fiecare floare. Unele pot fi doar culcate la pământ, caz în care trebuie doar ridicate și fixate cu bețe. Florile cu tulpini rupte pot fi scurtate, iar dacă au rădăcini expuse, acestea trebuie acoperite imediat cu pământ proaspăt.

Un îngrășământ natural ușor, aplicat după furtună, ajută plantele să se refacă mai repede. De asemenea, dacă observi că o floare a fost grav afectată, o poți tăia și replanta o porțiune sănătoasă din ea, pentru a o regenera. Răbdarea este esențială – uneori plantele par compromise, dar își revin în câteva zile dacă primesc îngrijirea potrivită.

Cum transformi protecția plantelor într-un obicei de lungă durată

Pentru a nu mai trece prin stresul furtunilor, merită să investești în soluții de protecție pe termen lung. Un foișor ușor de demontat, o seră mică sau un colț acoperit în grădină pot deveni adăposturi sigure pentru florile tale. De asemenea, obișnuiește-te să montezi suporturi și garduri naturale din arbuști care pot atenua forța vântului.

Grădinăritul nu înseamnă doar plantare și udare, ci și protejarea frumuseții pe care o creezi. Cu câteva măsuri simple, poți preveni pierderile și te poți bucura de florile preferate chiar și după cele mai violente furtuni.

