Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri"
24 sept. 2025 | 17:30
de Ionuț Vieru

Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur

Sfaturi pentru grădinari
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Reguli pentru trandafiri sănătoși

Trandafirii sunt printre cele mai iubite flori din grădină, simbol al eleganței și al frumuseții, dar pentru ca ei să înflorească spectaculos și să reziste până toamna târziu, au nevoie de o îngrijire atentă. Mulți grădinari se întreabă care sunt pașii esențiali pentru a menține tufele viguroase și pline de flori. Specialiștii în horticultură au stabilit câteva reguli simple, dar de mare importanță, care garantează rezultate vizibile chiar și pentru cei care nu au multă experiență.

Alegerea locului potrivit pentru plantare

Primul pas către o tufă sănătoasă de trandafiri este plantarea lor într-un spațiu bine ales. Trandafirii iubesc lumina, de aceea au nevoie de minimum 6 ore de soare direct pe zi. Zonele cu semiumbră sau cele expuse constant la curenți reci pot afecta dezvoltarea lor, ducând la o înflorire redusă. În plus, solul trebuie să fie bine drenat, pentru a evita stagnarea apei, care favorizează apariția bolilor fungice. Un sol afânat și bogat în substanțe nutritive reprezintă mediul ideal pentru rădăcinile acestor flori.

Udarea corectă și constantă

Un alt aspect esențial este udarea. Trandafirii au nevoie de apă, dar nu suportă excesul. O greșeală des întâlnită este stropirea frunzelor și a florilor, lucru care favorizează apariția bolilor. Recomandarea experților este ca udarea să se facă direct la baza plantei, de preferat dimineața devreme, pentru a permite evaporarea excesului de umiditate pe parcursul zilei. În perioadele de secetă, se recomandă udări abundente de două-trei ori pe săptămână, astfel încât rădăcinile să primească suficientă apă pentru a susține dezvoltarea tufei.

Tăierea și curățarea regulată a tufelor

Trandafirii răsplătesc grija constantă cu o înflorire de durată. O regulă de bază este îndepărtarea florilor ofilite imediat ce acestea încep să se usuce. Această practică stimulează formarea de noi boboci și prelungește perioada de înflorire. De asemenea, tăierile de formare și de întreținere sunt esențiale: eliminarea ramurilor uscate, bolnave sau prea subțiri ajută planta să-și concentreze energia pe creșterea ramurilor sănătoase și pe dezvoltarea florilor.

Greşeala care îţi poate distruge pomii fructiferi toamna. Ce trebuie să faci zilnic în livadă pentru a evita acest lucru
Copacul „toxic" pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii

Fertilizarea echilibrată pentru flori bogate

Hrănirea trandafirilor cu îngrășăminte este un pas care nu poate fi neglijat. Fertilizarea regulată, la intervale de 4-6 săptămâni, asigură nutrienții necesari pentru o înflorire spectaculoasă. Specialiștii recomandă folosirea îngrășămintelor speciale pentru trandafiri, bogate în azot, fosfor și potasiu, care stimulează creșterea vegetativă, dezvoltarea rădăcinilor și formarea florilor. În același timp, este bine să se evite fertilizarea excesivă la final de vară, pentru ca planta să aibă timp să se întărească înainte de venirea iernii.

Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor

Ultima regulă importantă pentru menținerea trandafirilor înfloriți până toamna târziu este prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor. Păduchii de trandafiri, acarienii și făinarea sunt probleme frecvente care pot compromite rapid sănătatea plantei. Inspectarea regulată a tufelor și aplicarea tratamentelor corespunzătoare, fie ele naturale sau chimice, sunt esențiale pentru a preveni răspândirea infestărilor. De asemenea, aerisirea corectă a tufei, prin tăieri regulate, reduce riscul apariției bolilor fungice.

Respectând aceste cinci reguli simple – alegerea unui loc potrivit, udarea corectă, tăierea regulată, fertilizarea echilibrată și protecția împotriva dăunătorilor – trandafirii pot oferi flori spectaculoase până la venirea frigului. Nu este nevoie de experiență vastă, ci doar de consecvență și atenție la detalii. Rezultatul va fi o grădină plină de culoare și parfum care va încânta privirea până târziu în toamnă.

