Rona Hartner, tristă înainte de Paște. Ce a pățit vedeta care a divorțat acum câteva luni EXCLUSIV

Rona Hartner va face în acest weekend primul său Paști fără sot sau fără vreun iubit, după mulți ani. Vedeta noastră stabilită de ani buni în Franța, la Toulon, admite că nu mai știe cu exactitate când a fost ultima dată în această ipostază. Fiindcă anul acesta în fața bunului Dumnezeu și a lumii este doar o femeie singură! În plus, pentru moment nu are niciun fel de plan de a se întoarce în România.

Ea și Herve Camilleri au divorțat pe 17 septembrie 2021, după ce au format un cuplu timp de trei ani, în fața tuturor. Anunțul despărțirii a uimit la vremea respectivă multă lume pentru că cei doi păreau a se înțelege foarte bine.

Rona a povestit pentru impact.ro că a încercat în lunile care au trecut de atunci încoace să depășească momentul complicat, însă nu știe sigur dacă a fost capabilă de așa ceva. Pe de altă parte admite că fiica ei i-a fost un real sprijin.

„De Paști nu voi fi chiar singură, totuși. Voi sărbători alături de fiica mea, Rita Sumalya, o adolescentă minunată care-mi calcă pe urme. În plus, alături de un grup de prieteni am închiriat un restaurant unde vom pune și masa tradițională de Paști, fiindcă am decis ca totul să fie un pic diferit anul acesta, cu puține surprize, dar plăcute! Nu mă simt în stare să gătesc specialități!”, mai susține ea.

În lunile în care a rămas singură, Rona și-a redescoperit, pare-se pasiunea pentru pictura pe sticlă sau pe ceramică. Ca atare, ea a realizat o impresionantă picturală murală, inspirată de psalmul 91 din Sfânta Scriptură, în care se vorbește de îngerul ce îl protejează pe fiecare om.

„Pe mine un anume verset m-a impresionat foarte tare. Acela în care se spune că Dumnezeu va porunci îngerilor săi să ne păzească pe toate căile noastre.

M-am văzut imediat în această ipostază și am să sper mereu că Dumnezeu îmi va oferi o nouă șansă. De aceea am pictat cum mi-a dictat inspirația și apoi am oferit lucrarea Centrul de cultură din oraș, acolo unde am devenit astfel și un fel de Mecena!”, a conchis aceeași Rona Hartner.