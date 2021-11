Ce au făcut Rona Hartner și fostul ei soț, la câteva luni de la divorț. Fanii sunt uimiți (exclusiv)

Rona Hartner, în vârstă de 49 de ani, a spus că nu a depășit nici acum șocul divorțului produs în urmă cu șase luni. Totuși ea a spus că nu regretă decizia, iar acum noul ei vis este acela de a reprezenta România pe scena Eurovision.

Căsătoria cu Herve Camilleri a durat mai bine de trei ani. Deși nu regretă decizia divorțului, ea spune că cei doi se vor sprijini în continuare reciproc.

”Recunosc, încă nu am depășit şocul despărţirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, aşa că mai discutăm la telefon, din când în când. Pot rezista şi fără bărbat, fiindcă au existat în viaţa mea şi asemenea perioade, în care am fost mai mult singură.

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi faptul că am fost binecuvântaţi în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Şi amândoi considerăm că acest lucru are şi va avea pe termen lung o însemnătate aparte. Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul”, a declarat Rona Hartner pentru impact.ro.