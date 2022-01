Rona Hartner, adevărul despre relația cu fostul soț: „Vreau să-mi dau seama de ce divorțez mereu”

Anul 2021 a venit cu foarte multe provocări pentru Rona Hartner. Îndrăgita vedetă s-a văzut nevoită să îi spună adio partenerului său, Herve Camilleri. Cei doi s-au decis să divorțeze, luând prin surprindere pe toată lumea. Iată că artista a spus adevărul despre relația pe care o are cu fostul soț!

Rona Hartner s-a bucurat de liniște de sărbători. Aceasta l-a vizitat pe tatăl fiicei sale și a avut parte de bucate alese și o atmosferă plăcută. Vedeta a mărturisit că a vorbit și cu Herve Camilleri de Revelion. Artista a luat o decizie radicală după căsnicia cu bărbatul.

Îndrăgita vedetă a explicat că nu o să se mai căsătorească vreodată cu un artist, mai ales pentru că mariajul cu Herve Camilleri a fost unul extrem de încercat. De asemenea, aceasta nu se gândește la o eventuală împăcare.

„Am cântat colinde, am gătit, l-am vizitat pe fostul soț cu fosta soacră și cu fata, deci tatăl fetei mele. Am mâncat împreună, eu am adus curcan franțuzesc.

Nu, cu Herve am vorbit de Anul Nou, am decis să nu ne mai sunăm decât o singură dată pe lună, ne dă dependență. Ne-am dat seama că nu se poate să ne împăcăm, suntem doi artiști.

Nu se poate, e prea greu. Sunt vindecată, nu mă mai căsătoresc în viața mea cu un artist. E foarte complicat, avem prea multe lucruri în comun.

Zici că eram frați pereche, identici, e ceva fenomenal. Dar nu e bine, trebuie să fie niște diferențe.”, a spus Rona Hartner la Vorbește lumea.