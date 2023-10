Rona Hartner, primul concert după ce s-a vindecat din nou de cancer. Unde cântă și ce onorariu are: ”Poate fi negociat!” EXCLUSIV

Marea noastră artistă Rona Hartner (50 de ani) a reînceput seria concertelor, după ce a învins din nou boala. Solista ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre noile proiecte muzicale și despre lupta dură dusă cu nemilosul cancer.

Rona Hartner și-a uimit fanii, când a anunțat că a învins din nou boala și că, după o pauză de aproape trei luni, revine pe scenă.

Primul spectacol îl va susține pe 20 octombrie, într-un castel din Franța, țară în care locuiește de 25 de ani. Prețul unui bilet de intrare costă 25 de euro.

Ne-a dezvăluit, în același interviu, și onorariul pe care îl are, alături de trupă, atât în recitalurile din Franța, unde locuiește, dar și din România, țara natală.

”E o mare minune să revin pe scenă, mi-a revenit spectaculos și vocea. Tocmai ce m-am întors de la niște evaluări medicale, totul e în regulă acum. Sunt ca orice om normal, mă simt binecuvântată de Dumnezeu.

Eu și trupa mea vom cânta, pe 20 octombrie, la domeniile Chateau Tour St. Honore 83- La Londe, un castel din Franța, am mai fost acolo, la un concert, pe 6 iulie, anul acesta, când eram foarte bolnavă. Credeam că acela va fi ultimul recital din viața mea. Am cântat atunci cu atâta forță, am zis că, dacă mor, în acea zi, măcar să mor pe scenă.

Nu aveam deloc suflu, dar aveam forță de la Dumnezeu. Iar acum, iată, este practic primul concert din noua mea viață, de când am fost scoasă din groapă. Lumea nu își poate imagina prin ce am trecut. Mă întorc cu proiectul meu, ”Eternity”, de muzică religioasă.”, ne-a declarat Rona Hartner, în exclusivitate.