Rona Hartner, diagnosticată cu o boală incurabilă în ultimul stadiu. Artista se luptă pentru viața ei: ”Nu respir destul de bine”

Rona Hartner trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Celebra artistă, care a mai fost grav bolnavă, a fost diagnosticată din nou cu cancer. Vedeta se luptă pentru viața ei, pentru că boala este în ultimul stadiu și medicii sunt foarte rezervați în ceea ce privește starea ei de sănătate.

Rona Hartner trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Deși este a doua oară când artista suferă de cancer, fiecare experiență de acest fel este dificilă. De curând, a aflat că are cancer în faza a patra, pe care crede că l-ar fi făcut din cauza stresului.

Deși nu are dureri fizice, spune că a început să respire tot mai greu. Nu poate respira la capacitate maximă, iar din acest motiv nici nu poate să cânte așa cum trebuie. Astfel, are în plan să anuleze toate concertele și să le reprogrameze când va începe să se simtă mai bine.

Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate. Dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a declarat Rona Hartner.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el. Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci, da, am o stare de oboseală permanentă.

Rona Hartner mărturisește că tușea de mai bine de două luni și nu înțelegea de ce. A mers la mai mulți medici din Franța, dar niciunul dintre ei nu i-a pus un diagnostic. O doctoriță din România a fost cea care i-a zis că are o pneumonie ciudată, care ar fi, de fapt, cancer.

Imediat, artista a mers din nou în Franța pentru investigații, iar pe data de 12 iulie a primit cruntul diagnostic: are cancer la plămâni, în fază terminală, deja cu metastaze. În primă fază a fost devastată, dar apoi și-a dat seama că a mai învins boala și poate să o mai facă și acum.

„M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși, este pentru că prima dată nu a fost tratată bine. Pentru că a fost și oricum e altă boală. (…) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, a spus artista, la Antena Stars.