Decizia luată de Rona Hartner, după ce a învins iar cancerul: ‘Chemarea mea de acum’ Pentru ce proiect are nevoie de bani EXCLUSIV

Marea noastră artistă Rona Hartner (50 de ani), stabilită în Franța, și-a revenit spectaculos, la nici două luni după ce a fost diagnosticată din nou cu o boală gravă. Ea ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre experiența de coșmar, despre însănătoșirea miraculoasă, dar și despre schimbările pe care le va face, pe plan artistic. Iată ce decizie a luat.

Rona Hartner a primit un diagnostic crunt, în urmă cu aproape două luni. Nu a renunțat însă la lupta cu cancerul, boală cu care s-a mai confruntat și în urmă cu trei ani:

Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța, nu am cum să vin în România, nu am voie nici drumuri lungi și nici emoții mari, trebuie să stau foarte liniștită, în această perioadă”, ne declara ea, atunci, pentru Playtech Știri.

Rona a urmat revoluționarele tratamente, într-o clinică din Franța, țară în care locuiește de peste 20 de ani, și nu a încetat să se roage.

Este convinsă că însănătoșirea ei, spectaculoasă, într-un timp atât de scurt, este o minune venită din Cer:

”Dumnezeu mi-a luat și forța și suflul și dansul și viața din mine și vocea, dar nu mi le-a luat ca să mă pedepsească, pe perioada bolii, ci ca să mi le dea înapoi mai bine. Zilele trecute, am fost invitată la biserică, să cânt gospel, și să dau mărturia mea, am povestit cum am trecut prin boală.

Și toți au cântat și au dansat cu mine piesa pe care am compus-o. Dacă Dumnezeu mi-a dat harurile înapoi, înseamnă că mă cheamă la o misiune, și cred că poate a trecut momentul să mai fac lăutărie, nunți, botezuri, paranghelii, deși eu respect aceast gen de artă de a îi bucura pe alții.

Poate că e momentul să dau o pagină la o parte și să cânt pentru Dumnezeu, să vorbesc liber despre ce mi s-a întâmplat”, povestește Rona, exclusiv pentru Playtech Știri.