Rona Hartner, dezvăluiri secrete despre soțul său. De ce divorțează, de fapt (exclusiv)

Rona Hartner vorbește despre divorțul de soțul ei francez. Vedeta a dat vestea în urmă cu mai mult timp, iar acum face noi dezvăluiri.

Rona Hartner se află în plin proces de divorț cu Herve Camilleri, după trei ani de relație și doar un an și jumătate de la căsătorie.

Actrița a vorbit despre motivul care a dus la ruptura dintre ei, dar și despre cât ar fi dispusă să își ierte partenerul.

După separare am primit niște semne de la Dumnezeu că trebuie să am mai multă grijă de mine de acum înainte”, a declarat Rona Hartner în exclusivitate pentru Impact.ro.

Vedeta a explicat că divorțul încă nu s-a pronunțat oficial, deși actele au fost depuse la notar. Celor doi le-au fost oferite încă 15 zile pentru a reconsidera situația.

„Am primit actul de divorț însă mi s-au mai dat încă 15 zile să mă mai gândesc. Probabil au considerat că cele 30 de zile nu îmi sunt suficiente.

La începutul lunii septembrie urmează să semnez actele. Am avut o perioadă de cerut iertare și tot așa. Concluzia este fermă și anume că nu ne mai putem înțelege. Însă, dacă aș avea vreo problemă și m-ar putea ajuta, aș apela la el, am rămas prieteni.

El acum are un an foarte greu, trebuie să facă un an sabatic, așa este la catolici. La prima căsătorie nu a făcut acel an sabatic și a greșit foarte mult”, a spus vedeta.