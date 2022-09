România – Bosnia, LIVE TEXT & VIDEO de la 21.45, ultimul meci din Liga Națiunilor. Cine transmite partida la tv, ECHIPA PROBABILĂ și ce a spus Edi Iordănescu

România – Bosnia este ultimul meci al „tricolorilor” din grupa B din Liga Națiunilor. Partida se va disputa cu „casa închisă”, pe stadionul din Giulești, ceea ce îi va provoca emoții în plus selecționerului, ținând cont că echipa condusă de Edi Iordănescu a câștigat doar patru puncte în cinci partide și se află pe ultimul loc. Duelul începe la ora 21.45 și va putea fi urmărit pe www.playtech.ro.

România – Bosnia ar putea fi meciul care va decide soarta lui Edi Iordănescu la echipa națională. „Tricolorii” s-au întors un egal de la Helsinki, dar se află pe ultimul loc în grupa B și sunt foarte aproape de retrogradare. Jucătorii români au nevoie să fie ajutați și de rezultatul din cealaltă partidă ca să nu termine pe ultima poziție.

Edi Iordănescu a avut multe bătăi de cap privind lotul, înaintea partidei din Finlanda, dar acum lucrurile au stat mult mai bine. Din lotul României pentru meciul cu Bosnia nu vor face parte Bogdan Mitrea (fundaș central), Nicolae Păun (mijlocaș central) și Denis Drăguș (extremă stânga), accidentați. Edi Iordănescu nu se va putea baza nici pe mijlocașul Marius Marin, suspendat.

Lotul României: Ionuț Radu, 2. Andrei Rațiu, 3. Mario Camora, 4. Cristian Manea, 5. Ionuț Nedelcearu, 6. Tudor Băluță, 7. Denis Alibec, 8. Alexandru Cicâldău, 9. George Pușcaș, 10. Nicolae Stanciu, 11. Nicușor Bancu, 12. Horațiu Moldovan, 13. Deian Sorescu, 14. Daniel Boloca, 15. Andrei Burcă, 16. Ștefan Târnovanu, 17. Adrian Rus, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 20. Dennis Man, 21. Florinel Coman, 22. Darius Olaru, 23. Andrei Cordea.

Echipa probabilă a României cu Bosnia: I. Radu – Cr. Manea, Ad. Rus, Burcă, Camora – R. Marin, Olaru, Stanciu – Cordea, Alibec, Fl. Tănase

Toate biletele de la partida din Giulești au fost vândute, iar asta înseamnă o presiune în plus pentru Edi Iordănescu. Selecționerul a fost aspru criticat de fani și de specialiști și i s-a cerut demisia. Oficialii Federației Române de Fotbal au declarat că îl susțin, dar chiar antrenorul nu a exclus varianta unei despărțiri.

„E un lucru pe care pot să îl dezvălui din vestiar, cu toate că nu e stilul meu. Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8, ca să ajung la Frankfurt. Pe data de 9 ştiţi că este tragerea la sorţi. Şi trebuie să merg în calitate de selecţioner.

Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se unească, să schimbăm spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună şi să găsesc nişte răspunsuri pe care eu le caut de când am venit, deja au timp… am spus că trebuie să arate lumii întregi şi României că noi avem potenţial… am spus că eu nu mă urc în acel avion”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă desfășurată înaintea partidei România – Bosnia.