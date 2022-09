De ce se tem jandarmii? Măsuri speciale de securitate la meciul România – Bosnia

România – Bosnia este ultimul meci al „tricolorilor” din grupa B din Liga Națiunilor. Partida se desfășoară cu „casa închisă”, iar toate biletele au fost vândute încă de duminică. Jandarmii se tem că vor fi incidente și au anunțat măsuri suplimentare de securitate, de ultimă oră.

România – Bosnia este ultimul meci din grupa B din Liga Națiunilor. Toate biletele au fost vândute, iar un stadion plin îi aduce un stres suplimentar selecționerului. Fanii și specialiștii i-au cerut să plece, după rezultatele din această campanie europeană, așa că dacă lucrurile vor merge rău la duelul din această seară va avea un stadion împotriva lui.

Naționala are doar patru puncte din cinci partide și se află pe ultimul loc. Cu Edi Iordănescu pe bancă, prima noastră reprezentativă are un singur succes.

„E un lucru pe care pot să îl dezvălui din vestiar, cu toate că nu e stilul meu. Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8, ca să ajung la Frankfurt. Pe data de 9 ştiţi că este tragerea la sorţi. Şi trebuie să merg în calitate de selecţioner.

Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se unească, să schimbăm spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună şi să găsesc nişte răspunsuri pe care eu le caut de când am venit, deja au timp… am spus că trebuie să arate lumii întregi şi României că noi avem potenţial… am spus că eu nu mă urc în acel avion”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă desfășurată înaintea partidei România – Bosnia.