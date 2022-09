România – Bosnia 4-1, LIVE TEXT & VIDEO. Victorie amară pentru naționala lui Edi Iordănescu. „Tricolorii” au terminat pe ultimul loc în grupă și au retrogradat în Liga C din Liga Națiunilor

Naționala României a jucat meciul cu Bosnia cu sabia deasupra capului. „Tricolorii” trebuiau să câștige, dar și să primească o mână de ajutor de la Muntenegru în duelul cu Finlanda, pentru a pleca de pe ultimul loc al grupei și a de a evita retrogradarea. Nu s-a întâmplat asta! În timp ce naționala lui Edi Iordănescu s-a impus cu 4-1, Muntenegru a pierdut cu 2-0 duelul de pe teren propriu cu Finlanda.

Meciul din Giulești a început cu un moment tensionat. În secunda 32, arbitrul a întrerupt partida, după ce fanii din România s-au încăierat cu cei din Bosnia. Intervenția jandarmilor a liniștit atmosfera.

Echipa noastră a deschis scorul în minutul 38. Dennis Man a trimis mingea în plasă, dar asistentul a ridicat fanionul. Intervenția VAR a validat însă reușita și ai noștri cu condus cu 1-0 la pauză.

Intrarea lui Pușcaș a înviorat atacul nostru în repriza secundă, iar atacantul a marcat în minutul 74 din pasa lui Bancu. Intrat în partea a doua, Edin Dzeko a redus din handicap. Ai noștri nu s-au lăsat, iar Rațiu și Pușcaș au dat loviturile decisive. Atacantul are 10 goluri la echipa națională, dar a fost meciul lui Bancu. Fundașul de la CS Universitatea Craiova a reușit trei pase de gol.

Succesul nu a ajutat naționala lui Edi Iordănescu. Finlanda a câștigat cu 2-0 în Muntenegru, iar tricolorii au terminat pe ultimul loc în grupă și au retrogradat în Liga C din Liga Națiunilor. Lângă noi mai sunt Luxemburg, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Slovacia, Bulgaria și Macedonia de Nord.

MIN 90+2 Final de meci. România a câștigat cu 4-1, după un mers spectaculos, dar a rămas pe ultimul loc și a retrogradat.

MIN 87. GOOOOOOL România!!! Băluță o nouă pasă frumoasă, Camora trimite în careu și George Pușcaș mărește avantajul echipei noastre. Din păcate, România este pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor.

MIN 83. Schimbare în naționala României. Nedelcearu intră pe teren în locul lui Adrian Rus.

MIN 78. GOOOOOL România. Marchează Rațiu din pasa lui Nicușor Bancu. Fundașul Craiovei a oferit mingea decisivă la toate cele trei goluri ale formației noastre.

MIN 77. GOL Bosnia! Emoții pentru naționala lui Edi Iordănescu. Centrare ideală în careu și Edin Dzeko reduce din handicap, cu capul, de lângă Adrian Rus. România conduce cu 2-1.

MIN 74. GOOOOOOOL România. Bancu pasează superb de șase metri, „unt pe pâine” și Georrge Pușcaș înscrie lejer. Este al nouălea gol pentru atacant la echipa națională. Acțiunea a pornit după ce Băluță a recuperat un balon.

MIN 63. Edi Iordănescu face trei schimbări. Au intrat Pușcaș, Cordea și Băluță au ieșit Alibec, Man și Răzvan Marin.

MIN 59. Ionuț Radu are o intervenție foarte bună și trimite mingea în corner. Lovitura de la colțul terenului a fost periculoasă.

MIN 56. Edi Iordănescu face o mutare defensivă. Camora a intrat în locul lui Sorescu. Finlanda conduce cu 2-0 în Muntenegru. România este pe ultimul loc în grupă.

MIN 46. A început repriza a doua. Oaspeții au început în ofensivă repriza secundă.

MIN 45+2. Final de repriză.

MIN 44. Ocazie foarte mare a naționalei României. Dennis Man driblează frumos, își pune mingea pe piciorul stâng, dar a trimis peste poartă. Faza importantă, spectaculoasă, dar fostul atacant de la FCSB a ratat.

MIN 41. Ocazie uriașă a naționalei României. Denis Alibec scapă singur cu portarul adversa, după pasa genială a lui Olaru, dar nu reușește să înscrie.

MIN 38. GOOOOOOOL România!!! Bancu trimite în careu și Dennis Man trimite mingea în poartă după un șut pe jos care îl lasă fără replică pe portar. Asistentul a ridicat fanionul și a anulat reușita. Faza a fost analizată de VAR și reușita atacantului de la AC Parma a fost validată. Decizie corectă! A fost un șut cu piciorul stâng printre doi adversari.

Min 26. Ratare România. Dennis Man semnează prima ocazie mai mare a tricolorilor. Atacantul Parmei ia o fază pe contr propriu, iar șutul lui trece puțin pe lângă poartă. Este prima situație importantă a echipei lui Edi Iordănescu.

Min 20. Șansă bună de gol pentru România! După o fază frumoasă construită de tricolori, Stanciu șutează, însă balonul este respins de defensiva adversă. Mijlocașul naționalei încearcă să tragă echipa după el.

Min 17. Ocazie Bosnia! Kovacevic trimite periculos cu capul puțin peste poarta lui Ionuț Radu. Cea mai mare situație de gol a duelului.

Min 10. Alibec încearcă să treacă cu o execuție de efect de un adversar, dar se prăbușește în careu, fără să fi fost faultat.

MIN 1. Scandal în tribune. Jandarmii au intervenit în tribune între fanii nervoși. Arbitrul a oprit partida cam un minut. Duelul a fost reluat, dar se aud zgomotele petardelor. Este doar secunda cu numărul 32.

MIN 1. A început partida din Giulești.

ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Rațiu, 17. Rus, 15. Burcă, 11. Bancu – 10. Stanciu-cpt., 18. Marin, 22. Olaru – 20. Man, 7. Alibec, 13. Sorescu. Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 3. Camora, 4. Manea, 5. Nedelcearu, 6. Băluță, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 14. Boloca, 19. Tănase, 21. Coman, 23. Cordea

BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA: 1. Vasilj – 3. Šerbečić, 18. Kovačević, 16. Miličević, 2. Ćivić – 19. Šarić, 13. Cimirot, 10. Gojak – 21. Dedić, 9. Prevljak-cpt., 23. Demirović. Selecționer: Ivaylo Petev

Rezerve: 12. Šehić, 22. Pirić – 4. Sušić, 5. Kolašinac, 6. Saničanin, 7. Bešić, 8. Danilović, 11. Džeko, 14. Prcić, 15. Duljević, 17. Kodro-Maksumić, 20. Hotić

UPDATE 20.45 – Bogdan Stelea s-a enervat în studioul Digi Sport, într-o discuție cu Gabi Balint, legată de echipa națională.

UPDATE 20.30– Jandarmeria Capitalei a anunțat că suplimentează măsurile de securitate de la meciul România – Bosnia. Oamenii legii se tem că fanii vor introduce în stadion petarde și fumigene

UPDATE 20.15– Gică Hagi a vorbit înaintea partidei România – Bosnia. Fostul căpitan al naționalei spune că echipa lui Iordănescu se poate impune în duelul din Giulești.

Nimic nu e imposibil în viaţă şi se poate. E un moment greu şi avem nevoie de succes. Jucătorii lor sunt de lot naţional. Unii fac diferenţa. Trebuie să avem grijă. Trebuie să câştigăm şi să jucăm bine. Neapărat să vedem poarta în ultimii 30 de metri.

O să râdeţi, dar nu pot să repet. Depinde de selecţii. Dacă era simplu, o făcea oricine. Va fi destul de complicat. Fotbalul românesc e într-o zonă dificilă. Nu sunt pe placul tuturor. Există calitate mare, dar noi nu putem să vorbim despre asta. Există jucători talentaţi, cu un potenţial enorm. Trebuie să câştige meciurile. Stăm şi vorbim…”, a declarat Gică Hagi, potrivit digisport.ro.

UPDATE 19.45– Gigi Becali este convins că naționala României poate să câștige meciul cu Bosnia. Cu o condiție: Olaru și Cordea să primească tricourile de titulari.

Să nu mai am voie să mai deschid gura când vine vorba de echipa națională! Închid gura! Nu mai am voie să vorbesc, că sunt prea neștiutor și prost!”, a declarat Gigi Becali potrivit sport.ro.

UPDATE 19.30 – Ilie Dumitrescu îl susține pe Edi Iordănescu înaintea partidei România – Bosnia. Fostul internațional spune că oficialii din Federația Română de Fotbal nu ar trebui să se gândească la alt selecționer.

România – Bosnia ar putea fi meciul care va decide soarta lui Edi Iordănescu la echipa națională. „Tricolorii” s-au întors un egal de la Helsinki, dar se află pe ultimul loc în grupa B și sunt foarte aproape de retrogradare. Jucătorii români au nevoie să fie ajutați și de rezultatul din cealaltă partidă ca să nu termine pe ultima poziție.

Edi Iordănescu a avut multe bătăi de cap privind lotul, înaintea partidei din Finlanda, dar acum lucrurile au stat mult mai bine. Din lotul României pentru meciul cu Bosnia nu vor face parte Bogdan Mitrea (fundaș central), Nicolae Păun (mijlocaș central) și Denis Drăguș (extremă stânga), accidentați. Edi Iordănescu nu se va putea baza nici pe mijlocașul Marius Marin, suspendat.

Lotul României: Ionuț Radu, 2. Andrei Rațiu, 3. Mario Camora, 4. Cristian Manea, 5. Ionuț Nedelcearu, 6. Tudor Băluță, 7. Denis Alibec, 8. Alexandru Cicâldău, 9. George Pușcaș, 10. Nicolae Stanciu, 11. Nicușor Bancu, 12. Horațiu Moldovan, 13. Deian Sorescu, 14. Daniel Boloca, 15. Andrei Burcă, 16. Ștefan Târnovanu, 17. Adrian Rus, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 20. Dennis Man, 21. Florinel Coman, 22. Darius Olaru, 23. Andrei Cordea.

Echipa probabilă a României cu Bosnia: I. Radu – Cr. Manea, Ad. Rus, Burcă, Camora – R. Marin, Olaru, Stanciu – Cordea, Alibec, Fl. Tănase

Toate biletele de la partida din Giulești au fost vândute, iar asta înseamnă o presiune în plus pentru Edi Iordănescu. Selecționerul a fost aspru criticat de fani și de specialiști și i s-a cerut demisia. Oficialii Federației Române de Fotbal au declarat că îl susțin, dar chiar antrenorul nu a exclus varianta unei despărțiri.

„E un lucru pe care pot să îl dezvălui din vestiar, cu toate că nu e stilul meu. Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8, ca să ajung la Frankfurt. Pe data de 9 ştiţi că este tragerea la sorţi. Şi trebuie să merg în calitate de selecţioner.

Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se unească, să schimbăm spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună şi să găsesc nişte răspunsuri pe care eu le caut de când am venit, deja au timp… am spus că trebuie să arate lumii întregi şi României că noi avem potenţial… am spus că eu nu mă urc în acel avion”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă desfășurată înaintea partidei România – Bosnia.