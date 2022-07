Românca cu grade care s-a întâlnit cu Tom Cruise live. Unde au fost împreună în weekend

Românca cu grade care s-a întâlnit cu Tom Cruise! Tom Cruise ete unul din cei mai apreicați actori de la Hollywood pentru implicarea sa totală în filmele în care joacă. Cel mai recent film, „Top Gun: Maverick”, a depășit toate așteptările companiei Paramount, dar și ale actorului. Cu toate astea, actorul este văzut de multe ori în compania unor oameni obișnuiți, și nu numai. Recent au apărut câteva poze cu românca cu grade care s-a întâlnit cu Tom Cruise live. Fanii actorului s-au întrebat unde au fost împreună în weekend, iar noi am aflat răspunsul.

Tom Cruise a devansat la încasări Titanicul

În urmă cu 36 de ani, pe atunci un tânăr carismatic, devenea peste noapte idolul tinerelor domnișoare și un model pentru aspiranții la statutul de vedetă. Filmul din 1986, „Top Gun”, avea să-l propulseze pe Tom Cruise la rangul de superstar la Hollywood. Momentul se întâmpla într-o eră în care filmele de boxoffice erau la ordinea zilei.

Anul acesta, după o lungă perioadă de incertitudine, Tom Cruise a revenit pe marele ecran cu continuarea filmului din 1986, „Top Gun: Maverick”. Compania din spatele filmului, Paramount, era sceptică în privința succesului noii pelicule. Dar, la o lună de la lansarea sa oficială, filmul se descurcă în continuare fenomenal de bine la box office.

Potrivit Reuters, a depășit superproducția Disney Marvel „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Producția Marvel a avut încasări de 943 de milioane de dolari. Filmul lui Tom Cruise este considerat ca filmul cu cele mai mari încasări ale anului în box office-ul internațional.

„Top Gun: Maverick” a obținut 601,9 milioane de dolari în SUA. La nivel internațional a avut încasări de 595,6 milioane de dolari.

Rezultatele l-au propulsat ca fiind filmul ce a adus încasări totale în box office-ul mondial la 1,19 miliarde de dolari, potrivit Variety. Tom Cruise se poate lăuda că a surclasat celebrul film din 1996, „Titanic”, la încasările totale, la o lună de la lansare.

„Top Gun: Maverick este un film fenomenal și suntem foarte mândri să sărbătorim această realizare extraordinară alături de Tom Cruise, regizorii și distribuitorii noștri, echipele noastre de marketing și de distribuție și, bineînțeles, toți fanii noi și originali ai Top Gun, fără de care acest lucru nu ar fi fost posibil.”, declară CEO Paramount, Brian Robbins, pentru Variety.

Actorul este un pasionat de elicoptere. Românca cu grade care s-a întâlnit cu Tom Cruise

În multe din filmele sale, celebrul actor a putut fi văzut pilotând avioane, elicoptere, sau conducând bolizi. Este cunoscut faptul că este un pasionat de aparate de zbor, având și licențele de profesionist. Recent, Tom Cruise a apărut într-o companie extrem de selectă, în cadrul evenimentului „The Royal International Air Tattoo”.

În cadrul evenimentului din Marea Britanie, actorul s-a alăturat zecilor de mii de oameni în cea de-a doua zi a Royal International Air Tattoo (RIAT).

Evenimentul, care are loc la RAF Fairford, a fost anulat în 2020 și 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Sute de aeronave au zburat la baza aeriană din Gloucestershire din întreaga lume pentru a se alătura evenimentului.

Printre participanții direcți la evenimentul aviatic s-a aflat și una din puținele femei căpitan în cadrul Forțelor Aeriene Române, ea fiind și emblema FAR. De altfel, Ministerul Apărării Naționale a publicat fotografia cu cei doi scriind:

„Duminică, iulie, peste 30 de grade Celsius…Unii se relaxează, alții se pregătesc pentru o nouă săptămână…în timp ce colega noastră, căpitanul Claudia Pop, se întâlnește cu căpitanul Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) din Top Gun, la The Royal International Air Tattoo”, a fost mesajul postat de MaPN, pe Facebook.

Aproximativ 170.000 de persoane au participat la acest important eveniment aviatic britanic.