Revelația pe care a avut-o Andrei Bănuță după ce a cântat cu Marina Voica la radio ZU: “A fost multă presiune pe mine!” VIDEO EXCLUSIV

Cu siguranță ați ascultat piesa “Nu m-am gândit la despărțire” într-o variantă cu totul și cu totul deosebită, interpretată de Andrei Bănuță împreună cu una dintre cele mai apreciate voci ale României: Andra! Piesa a ocupat primul loc în trending, iar aceasta colaborare i-a adus tânărului un val de reacții pozitive din partea fanilor. Și de data aceasta, Andrei a încercat să readucă în atenția noastră o altă piesă iubită de toți românii. Este vorba despre piesa Marinei Voica: “Și afară plouă, plouă”. Tânărul a făcut un remake al piesei, iar Marina Voica a fost impresionată de gestul lui Andrei Bănuță. Astfel, și-au unit vocile în platoul Radio ZU, iar emoția din glasul lor s-a simțit cu desăvârșire.

La doar 24 de ani, Andrei Bănuță a cântat alături de nume mari ale muzicii românești, precum Andra și Marina Voica. În urmă cu 7 luni, Andrei și Andra și-au unit vocile și au lansat „Nu m-am gândit la despărțire”, un remake al piesei lui Dan Spătaru.

De data aceasta, tânărul a lansat melodia “Și afară plouă, plouă”, împreună cu DOMINO, un remake al piesei Marinei Voica. Andrei a mers în platoul Radio ZU, acolo unde a cântat alături de marea artistă. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul ne-a vorbit despre momentul emoționant.

“Acel moment, pentru mine, a fost foarte important. Aveam emoții mari și unui moment de genul, cu un artist care are de 3 ori ani de carieră mai mulți decât anii tăi de viață, momentului acela, mai presus de orice, îți dorești să îi faci cinste. E foarte greu pentru mine, pentru că nu am experiența dumneaei.

Ușor de înțeles vârsta… A fost multă presiune pe mine! Am simțit stres, am simțit iubire și am avut un soi de revelație în momentul acela. Mi-am dat seama că tinerețea este o alegere.

Eu am o vorbă cu colegii de la studio… Doamna Marina Voica mi-a arătat că viața nu îți dă ocazia să mai “tragi” o dată. Dacă eu, la studio, trag vocile de mai multe ori până iese perfect, cu doamna Marina Voica am cântat o dată și a trebuit să fie bine. Am simțit că apreciază ce face noua generație cu piesele sale, prin faptul că a acceptat să cânte alături de mine. M-am bucurat foarte tare!”, ne-a declarat Andrei Bănuță, în exclusivitate pentru Playtech Știri.