Mihai Trăistariu a prevestit retragerea României de la Eurovision: ”Televiziunea s-a supărat, că nu mai merită” VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, Mihai Trăistariu ne-a mărturisit, în urmă cu câteva zile, planul lui de a reparticipa la Eurovision, dacă România nu se retrage în urma rezultatelor catastrofale de anul trecut. Din păcate, previziunile artistului s-au confirmat, iar astăzi vestea că România nu va mai participa la Eurovision a fost anunțată oficial.

De asemenea, Mihai Trăistariu și-a anunțat fanii că are pregătită o piesă cu ”iz internațional”, care îi va deschide poarta către o nouă participare în cadrul competiției Eurovision.

”E adevărat că am anunțat cu surle și trâmbițe că am o piesă de Eurovision, din Finlanda. Niște producători de acolo mi-au trimis-o. Piesa este super. Are iz internațional, acum o înregistrez săptămâna care vine. Am făcut două demo-uri la ea ca să văd cum ar suna. Mi se pare wow.

Doamne ajută să participe România, că s-ar putea ca anul ăsta România să nu mai participe, ceea ce ar fi horror”, a transmis Mihai Trăistariu.