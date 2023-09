Cât cântărește, de fapt, Marina Voica, la 87 de ani: ”Femeile mă invidiază, nu-s doar piele și os. Ce naiba, m-ați și îngropat deja?”. Cu ce probleme se confruntă la Breaza Exclusiv

Marina Voica a susținut un recital de excepție, la Festivalul Mamaia, în ciuda supărării ei că nu fusese trecută pe afișul evenimentului de la malul mării. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, solista a dorit să clarifice zvonurile cum că, la vârsta de 87 de ani, ea ar fi la capătul puterilor.

Marina Voica, replică pentru cei care lansează zvonuri false: ”N-am 100 de ani, iertați-mă, mai pot!”

Marina Voica, vedeta care le-a dat clasă colegelor de breaslă, susținând un recital de excepție, în urmă cu două săptămâni, la Festivalul Mamaia, ne-a oferit un interviu, azi, de Sfânta Maria.Cântăreața a dorit în primul rând să clarifice zvonul că de-abia a reușit să țină în mâini Trofeul Mamaia:

”Ce s-a tot mirat lumea că, la 87 de ani, ai mei, mai cânt live? N-am 100 de ani, iertați-mă, mai pot! Eu cânt cu mare ușurință, așa am cântat toată viața. Lumea a fost surprinsă, cu toții m-au sărbătorit pe scenă, sunt o legendă vie, sunt bine, stați liniștiți! Nu sunt deloc piele și os, am un corp foarte frumos, multe femei mă invidiază. Măsor 1, 59 m, am avut 1, 62 m, dar, am mai scăzut, odată cu trecerea timpului, și găsesc greu haine, mărimea S, cât port eu. Și am 39 de kilograme, nu 37, Doamne ferește! Am o greutate normală, ce atât mă tot îngroapă unii și tot zic că de-abia am putut ține în mâini Trofeul Mamaia!”.

Marina Voica are o viață activă și la 87 de ani: ”Conduc o mașină sport și car cu roaba, în curte!”

Marina Voica ne-a mai dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, că, și la cei 87 de ani ai săi, împliniți pe 2 septembrie, ea continuă să aibă o viață activă:

”Cei care tot zic că sunt doar piele și os știu, oare, că eu conduc și acum o mașină sport, care e foarte greu de condus? Sunt o fire sportivă, am făcut sport toată viața, am făcut gimnastică în tinerețe. În plus, muncesc în Breaza, unde stau. Am o curte mare, ridic, car cu roaba! Dar, știți cum e! Prea m-a tot lăudat mereu lumea, acum trebuia să-mi pună și o picătură de otravă!”.

Marina Voica, supărată ca n-a fost trecută pe afișul Festivalului Mamaia. Ce decizie drastică a luat!

Artista și-a manifestat și dezamăgirea față de organizatorii Festivalului Mamaia, care nu i-au trecut numele pe afișul evenimentului:

”N-am fost trecută pe afiș, am fost trecută ca supriză! Dă-o naibii, de surpriză, păi, trece-mă pe afiș, că-ți vând biletele! Poate că lumea voia să mă vadă! Oriunde mă duc, și mă cheamă foarte mulți, mă duc și cânt, iar sălile sunt pline! Acum, chiar așa, să nu mă treacă pe afiș? Până la urmă, am zis că mă duc și fac succes, aveam rochia pregătită, este cumpărată de aici, din Breaza. Am urcat pe scenă, am pus mâna în șold și am cântat! Am zis: ”Lasă, că vă arăt eu vouă!”. Am fost aplaudată, m-au emoționat!”. Am decis, după acest incident, să nu mai merg la festivaluri!”.

Cu ce probleme se confruntă Marina Voica, la Breaza

Marina Voica locuiește, de aproape 20 de ani, la Breaza, într-o căsuță cochetă, unde și-a găsit liniștea sufletească.

Din păcate, însă, în această perioadă, ea și vecinii ei se confruntă cu o mare problemă.

Se și gândește tot mai serios să se mute, pentru o perioadă din oraș: