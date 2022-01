Reușită mare pentru Romică Țociu, dar și pentru fiica lui. Daria i-a dat vestea cea mare chiar azi

Romică Țociu a împlinit astăzi vârsta de 60 de ani, motiv pentru care prezentatorul Cătălin Măruță a ținut să îi transmită „La mulți ani” în direct. Actorul a mărturisit că fiica sa, Daria, i-a făcut o frumoasă surpriză, de ziua sa de naștere. Totodată, acesta a dezvăluit că, împreună cu Cornel Palade, colegul său de scenă, va pleca mâine în America, acolo unde are de susținut spectacole în mai multe orașe.

Romică Țociu a împlinit pe 5 ianuarie vârsta de 60 de ani, iar Cătălin Măruță l-a sunat, în direct, ca să îi facă urări. Romică Țociu a dezvăluit faptul că azi, fiica sa, Daria, i-a făcut o mare surpriză, și anume, a trecut cu brio și cea de-a doua probă a examenului auto, și anume, proba traseului. Romică Țociu a mai dezvăluit, totodată, că mâine va pleca alături de Cornel Palade într-un turneu, în America.

„Plecăm de dimineață în America. Primul spectacol îl avem la New York, apoi în Atlanta, apoi în Miami, apoi în Las Vegas, în Philadelphia. Daria, fiica mea, a luat sala, astăzi am tot căutat-o prin casa, o sun și ea îmi zice că e la școala. Când a venit, am aflat că azi a luat și traseul, iar de azi, Daria are permis auto”, a dezvăluit comediantul.

Romică Țociu a ținut să îi mulțumească lui Cătălin Măruță, atât pentru urări, cât și pentru invitația de a participa la podcastul său, Acasă La Măruță, întrucât cei doi actori au primit multe mesaje de felicitare de la oameni.

După podcastul tău, pot să spun ca te iubesc. Atât de multă lume m-a sunat și mi-a zis că atât de frumos a fost și de emoționant, și îți mulțumim mult de tot”, a spus Romică Țociu.