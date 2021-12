Retragere în lacrimi de la Bravo, ai stil. Motivul pentru care Anda Adam a luat decizia neașteptată

Deși este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din showbizul autohton, Anda Adam a demonstrat că este una dintre cele mai puternice, energice și stilate vedete din România, prin participarea la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” de la Kanal D. Fanii acesteia au rămas fără cuvinte, atunci când solista a mărturisit, în direct la televizor, că este nevoită să se retragă din competiție. Care a fost motivul celebrei artiste.

Puternică, hotărâtă, ambițioasă și gata să demonstreze că are un spirit de luptătoare, Anda Adam a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente ale emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities. Evoluția ei de-a lungul edițiilor a fost una spectaculoasă.

Deși în gala dedicată blănurilor de sâmbătă, 11 decembrie, Anda Adam a impresionat cu o ținută extravagantă de scenă, ce i-a pus în valoare trupul de clepsidră și formele voluptoase, la finalul emisiunii artista a făcut un anunț ce i-a șocat pe toți.

Anda Adam s-a retras din emisiunea Bravo, ai stil! Celebrities, din cauza unor probleme de natură personală. Se pare că unul dintre membrii familiei ei se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care solista este nevoită să se deplaseze în străinătate.

Am ales să mă retrag din această competiție pentru că familia mea și sănătatea sunt mai importante decât orice. Sper că cei de acasă mă vor înțelege și vor fi alături de mine, așa cum au fost de 22 de ani.”, a declarat Anda Adam la Bravo, ai stil! Celebrities.

Celebra artistă Anda Adam a mărturisit că este vorba despre mama sa. Femeia care i-a dat viață este stabilită în Statele Unite ale Americii de două decade, însă problemele sale de sănătate au determinat-o pe cântăreață să ia decizia de a părăsi competiția de la Kanal D.

„Este vorba de mama mea. Ea trăiește în Statele Unite de 20 și ceva de ani și este foarte posibil să sar într-un avion și să fiu alături de ea în cazul în care va face o operație. Din păcate, este singură, nu s-a recăsătorit. Nu există niciun alt membru al familiei mele acolo.

Părinții mei sunt despărțiți, tatăl meu trăiește în Australia. Nu are decât două prietene și o vecină și dacă va trece printr-o intervenție chirurgicală, eu va trebui să-i fiu alături indiferent de proiectele pe care le am. Nu am știut că există și lucruri în viață care pot să îți sucească tot sensul sau cursul lucrurilor.”, a completat Anda Adam, în cadrul emisiunii de la Kanal D.