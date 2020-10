Ce a spus o vedetă din România despre Gina Pistol. Smiley va lua foc după dezvăluirea asta

Codin Maticiuc a fost provocat de Cătălin Măruță să răspundă la cele mai îndrăznețe întrebări. Vestitul ”crai de Dorobanți” a făcut și un top al celor mai pasionale femei celebre din viața lui. Iar cu o siguranță debordantă, Codin Maticiuc a dezvăluit că iubita lui Smiley, Gina Pistol, e în top.

Ce a spus o vedetă din România despre Gina Pistol

Codin Maticiuc a fost invitat astăzi în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a fost supus unui test fulger, plin de provocări. Astfel, Codin Maticiuc a fost întrebat care sunt cele mai pasionale femei cu care a și a avut o relație. Acesta a primit, bineînțeles, și o listă cu aproximativ 10 nume, dintre care el a făcut un top trei al celor mai pasionale femei.

Fără să se gândească prea mult, Codin Maticiuc a numit-o pe iubita lui Smiley, Gina Pistol, drept cea mai pasională femeie din viața lui. Renumitul crai a mai precizat că a format un cuplu cu prezentatoarea de la Antena 1 vreme de opt luni.

Apoi, următoarele vedete din topul său au fost Anna Lesko și actrița Maria Dinulescu. În plus, Maticiuc a mai dezvăluit că cu Anna Lesko s-a iubit pasional timp de 8-10 luni, iar cu actrița Maria Dinulescu a avut o ”flacără” mare, dar care s-a stins rapid, după numai opt zile. Tot la aceeași provocare, Codin Maticiuc a mărturisit că a avut o relație și cu actrița Diana Dumitrescu. În plus, acesta a mai fost întrebat în emisiunea lui Cătălin Măruță care vedetă nu a răspuns sub nicio formă avansurilor lui, iar aceasta este… Adina Halas.

Gina Pistol, însărcinată cu Smiley

Gina Pistol și Smiley trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cei doi urmează să devină părinți. Gina Pistol a făcut și un anunț în acest sens, pe rețelele de socializare.

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine.

În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit pana acum. Mulţumim!”, a declarat Gina Pistol.