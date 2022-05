Restaurantul din București care îi place enorm lui Ion Țiriac. Merge de fiecare dată acolo când este în țară EXCLUSIV

Irina Deleanu, fosta campioană la gimnastică ritmică, în prezent președinele acestei federații, a fost femeia văzută cel mai des în preajma lui Ion Țiriac, în ultimii ani, motiv pentru care s-a vehiculat chiar că între aceștia ar fi existat ceva mai mult decât o frumoasă prietenie. După o pauză ceva mai lungă însă, cei doi s-au întâlnit din nou, în cele două zile petrecute în țară de miliardarul român.

La aproximativ un an distanță, timp în care au mai ținut legătura destul de rar, prin mesaje, Irina Deleanu și Ion Țiriac s-au întâlnit din nou, fosta sportivă fiind invitată de omul de afaceri la inaugurarea „Țiriac Tower”, un proiect dezvoltat în zona Pieței Victoriei, care acoperă o suprafață totală construită de aproximativ 20.000 de metri pătrați.

Cei doi au petrecut minute bune stând de vorbă, la discuție fiind prezentă și prietena Irinei, patroana restaurantului la care fostul tenisman obișnuiește să meargă atunci când se află în țară.

Totodată, fosta sportivă nu ne-a ascuns faptul că omul de afaceri a încurajat-o, în urma discuției avute, să se mute în Spania, la Marbella, unde și acesta obișnuiește să petreacă mult timp, și că miliardarul român chiar face glume pe seama faptului că Irina încă se mai implică în organizarea de competiții de gimnastică ritmică în România.

„Ion Țiriac mă încurajează să mă mut în Spania. Mi-a spus că în ciuda faptului că a vândut turneul de la Madrid el vine des la Marbella, unde vreau să mă mut. Mi-a dat și un specialist pe diabet în caz de urgență pentru cea mică. Mă gândesc serios să mă stabilesc acolo cu ambii copii, băiatului cel mare îi place mult acolo.

Voi face însă pasul ăsta după Olimpiada de la Paris. Voi vinde tot ce am aici, și vom închiria un apartament la Marbella. Domnul Țiriac m-a ajutat tot timpul când am avut nevoie. În plus, am mulți prieteni acolo”, a adăugat Irina Deleanu pentru playtech.ro.