Elisabeta Lipă, dezvăluiri neștiute despre Ion Țiriac. Câtă putere avea afaceristul în România, de fapt

Elisabeta Lipă, dezvăluiri neștiute despre Ion Țiriac. Cea desemnată „cea mai bună canotoare din lume a secolului XX” s-a bucurat și a suferit urmărând prestațiile sportivilor români la Jocurile olimpice de la Tokio. România a obținut 4 medalii, dintre care una de aur și s-a plasat abia pe locul 46 în clasamentul pe națiuni. Elisabeta Lipă s-a declarat, însă, mâhnită de faptul că nicio oficialitate de rang înalt nu a întâmpinat delegația olimpică la întoarcerea în țară. Nici măcar medaliații nu au fost invitați la Cotroceni sau Palatul Victoria, așa cum se obișnuia cândva.

Singurul care a fost pe aeroport la sosirea unei părți a delegației române a fost ministrul Sportului, Eduard Novak. Acolo a avut loc și faimosul incident cu Ana Maria Popescu, pe care vicecampioana olimpică l-a explicat, în exclusivitate, la emisiunea PlayMaker de la Playsport.

Elisabeta Lipă a amintit și felul în care erau primiți sportivii români altădată, atunci când reveneau de la Olimpiade. Cvintupla campioană olimpică a rememorat și un episod care ilustra influența lui Ion Țiriac la cel mai înalt nivel. Omul de afaceri a fost președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român în perioada 1998-2004.

Eu am prins aşa… Când plecam la Jocurile Olimpice, se făcea festivitate, ceremonie la Palatul Cotroceni, unde preşedintele ne primea, ne ura succes. Am prins preşedinţi care au venit în tribună să ne urmărească, ne-au felicitat – cum e domnul Constantinescu – imediat după ce am trecut linia de sosire.

Când am ieşit campioană olimpică în 2004, nici nu am ajuns la festivitatea de premiere că a venit domnul Țiriac cu telefonul şi a zis: „Uite, președintele României vrea să vorbească cu tine, domnul Iliescu”. Festivităţi de premiere, de primire când te întorci în ţară… Din nefericire, anul acesta, o liniște totală, ca şi cum aceşti copii au plecat la un campionat european”, a mai declarat Elisabeta Lipă la emisiunea realizată de Mihai Gâdea.