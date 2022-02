De ce își vinde Ion Țiriac afacerile. Miliardarul român a pornit în ultima vreme o campanie susținută de lichidare a multora dintre businessurile sale. A renunțat la turneul de la Madrid contra unei sume uriașe, apoi a înstrăinat și două dintre companiile ce aparțin de sectorul financiar al Grupului Țiriac. Ce se întâmplă cu Ion Țiriac de a luat o asemenea decizie și ce face cu banii, sunt două întrebări care pot avea un răspuns surprinzător, dar și așteptat, în același timp.

De ce își vinde Ion Țiriac afacerile. Omul de afaceri este cotat ca fiind al treilea cel mai bogat român. În funcție de publicațiile care au întocmit topurile, fostul jucător de tenis este creditat cu o avere estimată ba la 7,2 miliarde de lei, aproximativ 1,44 miliarde de euro, ba la aproape 2 miliarde de euro.

Ion Țiriac a decis să vândă, în ultima vreme, o bună parte din afecerile în care era angrenat. A renunțat la turneul pe care-l patrona în Madrid, contra unei sume ce ar oscila între 200 – 250 milioane de euro. De asemenea, de curând, el a vândut Țiriac Leasing, parte a Grupului Țiriac, către Banca Transilvania.

În plus, săptămâna trecută a fost anunțată achiziția Țiriac Leasing Lease, specializată în consultanţă pt IMM-uri privind soluţii de mobilitate, de către compania Autonom. Sumele pentru care au fost încheiate tranzacțiile nu sunt cunoscute, dar, cu siguranță, implică multe milioane de euro.

În privința lui Ion Țiriac, rămâne întrebarea: de ce face aceste vânzări care-0 aduc, în schimb, sume uriașe de lichidități? În 2019, miliardarul surprindea pe toată lumea când, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, declara că nu mai are niciun ban, donându-i pe toți unei fundații.

”Nu mai am bani! Eu toți banii i-am donat fundației. Trăiesc bine, extraordinar trăiesc. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot”, șoca Ion Țiriac, la acea vreme.

Despre ce fundație e vorba? Conform Rise Project, Ion Țiriac și-a transferat lichiditățile, peste 1 miliard de euro, în contul unei fundații private, Puma Foundation, cu sediul în Panama. De altfel, însuși miliardarul a povestit despre fundația respectivă, într-o emisiune tv.

„În momentul în care, acum 40 de ani, sportul a luat mai multă amploare, bineînțeles că mi-a fost recomandat să fac holding-uri în Panama pentru că din punct de vedere fiscal sunt mult mai avantajoase decât în alte țări. Există sfătuitori care te ajută să îți faci un sistem fiscal cât mai benefic, legal.

Am acolo o fundație care este de 30 de ani. Fundația nu poate să mi-o atace nimeni. În Panama nu-i treaba dumitale ce am eu acolo. Am un holding făcut cu zeci și zeci de ani în urmă (n.r. – în contul căruia își depozitează bani lichizi). Nu plătesc taxe cum nu aș plăti taxe nici în Anglia”, mărturisea omul de afaceri, într-o emisiune la Realitatea TV.