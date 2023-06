Remediul natural care ține țânțarii la distanță. Nu te vor mai ciupi în lunile călduroase

Țânțarii pot deveni foarte deranjanți în zilele de vară, când tot ce vrei este să te relaxezi. Există câteva spray-uri și alte tipuri de soluții pentru a te proteja de ei, însă la fel de eficiente sunt și câteva plante de care țânțarii nici nu se apropie.

Țănțarii, inamicii verii

Țânțarii încep să-și facă apariția la începutul verii, în luna iunie. Deși par minusculi și fragili, ei pot deveni foarte deranjanți. Sunt răspândiți în toată lumea, în România existând peste 50 de specii de țânțari. Este important să ştim că ţânţarii sunt foarte sensibili la mirosuri. Dacă vreţi să-i țineţi departe, acest lucru funcționează deosebit de bine cu acidul lauric. Nu ajută numai la îndepărtarea căpușelor, ci are și un efect de respingere asupra țânțarilor. Un alt avantaj: ceea ce insectele percep ca un „inhibitor al apetitului” miroase destul de plăcut pentru oameni.

De asemenea, lavanda, planta cu flori mov și un miros amețitor este de mare ajutor în alungarea țânțarilor. Este deja cunoscut efectul sau benefic împotriva moliilor, însă este utilă și împotriva țânțarilor. În plus, lavanda are și câteva proprietăți medicinale de excepție, astfel încât ea poate fi utilizată în mai multe scopuri. Ceaiul de lavandă, cu aroma lui îmbietoare, are efecte de calmare și este un somnifer natural.

Uleiul de cocos alungă țânțarii

Acidul lauric este un acid gras saturat si este principalul acid din compoziția uleiului de nuca de cocos si din cel de palmier. Reprezinta minim 40% din acizii continuti de laptele de nuca de cocos. Așadar uleiul de cocos s-a dovedit a fi o protecție fiabilă împotriva țânțarilor datorită acestui ingredient. Pe e lângă efectul de descurajare asupra ţânţarilor, uleiul de cocos are și o proprietate de îngrijire a pielii.

De asemenea, gălbenelele, deși cunoscute mai mult pentru utilizările medicinale, sunt și de mare ajutor împotriva țânțarilor. Plantează niște gălbenele în grădină sau în jardiniere în balcon pentru a ține departe aceste insecte atât de deranjante. Gălbenelele se plantează ușor și se găsesc inclusiv în ghivece, gata crescute.

Nici busoiul nu se dezice. usuiocul și rozmarinul nu sunt utile doar pentru a da gust mâncării, ci și pentru a îndepărta țânțarii. Plantează-le în ghivece amplasate pe pervazul ferestei sau chiar în curte. Îți vor fi de folos și când gătești, dar și pentru ține departe musafirii nepoftiți.

