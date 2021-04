Culiță Sterp, momente șocante la Survivor România. Poliția a venit în junglă după el

Culiță Sterp a panicat pe toată lumea. Cântărețul a trezit emoții intense în Republica Dominicană. Poliția a venit în junglă pentru el, după ce coechipierii din tabăra Faimoșilor s-au declarat cei dintâi îngrijorați de soarta lui.

Majoritatea concurenților au sesizat imediat extrem de îngrijorați de starea de spirit a cunoscutului cântăreț de muzică de petrecere. Ultimul joc a fost unul victorios pentru echipa roșie, dar solistul este din ce în ce mai îngândurat.

Fanii cred că îi este dor de casă și se gândește foarte mult la micuțul ce urmează să vină pe lume. Cu toate astea, nimeni nu a crezut că se va întâmpla ce a urmat. Artistul s-a dus să se plimbe pentru a-și limpezi mintea.

Orele au început să treacă, iar el nu a revenit în tabără, moment în care coechipierii au început să-l caute în zonă. Ulterior, poliția a intervenit și a început să refacă traseul său. Cel din urmă se pierduse, iar preț de nu mai puțin de zece ore s-a aflat singur în junglă încercând să-și dea seama care este drumul care îl va readuce în tabăra sa.

Norocul a fost că vedeta a fost găsită, iar lucrurile au revenit la normal. Cântărețul a mărturisit că nu și-a dat seama inițial cum trece timpul, mai apoi a început să-și dea seama că se îndepărtase foarte tare de locul casei sale.

„Am mers foarte, foarte mult. M-am rătăcit în pădure în timpul ăsta și am stat vreo zece ore. Aseară stăteam la foc și am început să plâng deodată. Câteodată explodez pentru că se adună lucruri. Tocmai că am pățit să spun un lucru unui om pe care îl consideram prieten și nu era așa, așa că mi-e greu să împărtășesc. Când am ieșit din apă și i-am văzut pe toți oamenii aliniați nu mi-a venit să cred. Eu zici că eram infractorul și ieșeam din apă. M-au speriat când i-am văzut. Mă așteptam să mă caute, dar nu atâta lume. E un lucru bun că înseamnă că le pasă imediat. Acum îmi dau seama că e chiar periculos să te rătăcești, să rămâi singur prin pădure, ei se pot gândi la orice. Poți să cazi pe undeva, poate să te muște ceva”

