Drama neștiută a lui Starlin de la Survivor România. Momente tulburătoare trăite de ‘Panteră’

Acum s-a aflat drama neștiută a lui Starlin de la Survivor România! Dominicanul s-a făcut imediat remarcat printre Războinicii care au luat startul la emisiunea fenomen de la Kanal D. Colegii l-au porecit Panteră, deoarece se mișcă foarte bine la toate probele la care participă. Este obișnuit cu greul, pentru că de mic a fost nevoit să-și ia viața în piept. Acum are gânduri mărețe și vrea să intre în diplomație.

Ai săi au divorțat când Starlin avea numai 3 ani. Atunci a fost nevoit să-și vadă părinții cum o iau pe drumuri separate. Fiecare și-a refăcut viața, dar până la urmă tot rău a fost spre bine. S-a ales nu doar cu doi, ci cu patru părinți. Fiecare a avut grijă de el și au insistat să crească frumos și să primească o educație aleasă.

Îndrăgitul Războinic a vorbit despre începuturile sale în România. Starlin a recunoscut că i-a fost foarte greu, dar în doar câteva luni de zile a reușit să învețe cât de cât limba și să facă și ceea ce îi place. Mai mult, era și plătit pentru asta, după cum el a recunoscut. ”Începutul a fost foarte greu. Eu provin dintr-o familie de nivel mediu, oameni muncitori, și nu mi-a lipsit nimic, niciodată. Când am ajuns aici, nu aveam nicio posibilitate, nu știam limba, regulile. Dar mi-am dorit foarte mult să muncesc și, după trei luni, am început să lucrez în domeniul sportului, ca antrenor de zumba, deja știam română la nivel începător și aveam și un translator.

”Au avut un rol important în dezvoltarea mea”

Sunt norocos, pentru că am două familii. Părinții mei au divorțat când aveam 3 ani. Tatăl meu încă locuiește acolo, mai am doi frați și o soră din partea lui. Mama mea vitregă este la fel ca mama mea naturală. Mama este în America, s-a recăsătorit; tatăl meu vitreg este un om deosebit. Îmi iubesc părinții vitregi la fel de mult, au avut un rol important în dezvoltarea mea”, a declarat Starlin pentru viva.ro.

Starlin vrea să câștige marele premiu de la Survivor România și are gânduri mari după aceea. Vrea s se implice în politică și chiar să devină ambasadorul Republicii Dominicane la București. Războinicul trebuie să-și convingă guvernul să deschidă mai întâi o ambasadă în România, deoarece, momentan, reprezentarea diplomatică şi consulară a Republicii Dominicane în România este asigurată de Ambasada Republicii Dominicane din Italia.

”Am avut o copilărie frumoasă, am primit o educație bună, am învățat să muncesc. Am studiat Psihologie și Resurse Umane, mama este psiholog, este profesoară la o școală de surdomuți. Inițial m-am îndreptat spre Drept, dar m-am întors la pasiunea pentru Psihologie, pentru că mi-a plăcut mereu să vorbesc cu oamenii. Îmi doresc să fiu ambasador al Republicii Dominicane în România, ca să ajut dominicanii să se adapteze mai ușor în România”, a mai declarat Starlin pentru sursa citată.