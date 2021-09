Reacţia lui Codrin Ştefănescu după ce Florin Cîţu a fost comparat cu Liviu Dragnea: „Ați luat-o razna de tot”

Fostul secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a avut o reacție dură la adresa vicepremierului Dan Barna, care l-a comparat pe Florin Cîțu cu Liviu Dragnea. Acuzațiile la adresa reziștilor vin după ce premierul Florin Cîțu l-a revocat din funcție pe Stelian Ion, ministrul Justiției. Ce a putut să scrie în social media prietenul lui Liviu Dragnea.

Într-o postare pe internet, Codrin Ștefănescu s-a arătat nemulțumit de USR-PLUS, care a făcut o comparație între Florin Cîțu, actualul premier al României, și fostul lider PSD, Liviu Dragnea, care a fost recent eliberat din închisoare. Cel mai loial om al lui Liviu Dragnea a luat „foc” în momentul în care a observat că tendința #reziștilor este aceea de a-l compara pe Florin Cîțu cu Dragnea. Enervat de comparație, Codrin Ștefănescu a răbufnit pe internet cu un mesaj de ocară destinat „trotinetiștilor” și „ciudaților” care și-au permis să vadă puncte comune între șeful său și actualul premier.

„Māi rezistilor, cum naiba sā-l comparați pe Cîțu cu Liviu Dragnea? Voi chiar n-aveți nici un pic de minte, ați luat-o razna de tot? Cum sā comparați mizerabila voastrā guvernare cu a noastrā? Când vreodată am înfometat noi poporul, am trādat interesele sale străinilor și am stat sluj in fața multinaționalelor? Voi chiar credeți cā nu veți da socotealā cândva, māi trotinetarilor, māi ciudaților?”, a precizat fostul secretar general adjunct al PSD pe Facebook.