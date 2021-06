Răzvan Simion o atacă subtil pe Lidia Buble?! ‘Nu am probleme de un an și ceva’

Răzvan Simion s-a despărțit de artista Lidia Buble, acum mai bine de un an, după ce au avut o relație de cinci ani.

Răzvan Simion o atacă subtil pe Lidia Buble?!

Între timp, el și-a refăcut viața amoroasă alături de Daliana Răducan, o tânără arhitectă cu care își trăiește dragostea departe de ochii curioșilor. Totuși, se pare că gândul îi mai zboară la relația cu Lidia Buble, trezindu-i amintiri. Cel puțin asta a lăsat să se înțeleagă în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

După un material prezentat în care s-a discutat despre problemele care pot apărea în cuplu pe tema alegerii destinației de vacanță, Răzvan Simion a simțit nevoia să se confeseze în emisiune. Reținut însă în prea multe detalii, el a ținut să afirme totuși:

”Eu de un an si ceva nu am probleme de genul asta un an si ceva, de genul unde să merg in vacanță”, a spus Răzvan Simion, lăsând să se înțeleagă că pe vremea când forma un cuplu cu Lidia Buble, cel mai probabil erau unele neînțelegeri pe tema destinației de vacanță și în cazul lor.

Lidia Buble, la Asia Express

Lidia Buble este departe de casă momentan, aflându-se alături de sora ei, Estera, în competiția Asia Express. De altfel, frumoasa artistă și-a sărbătorit acolo și ziua de naștere. Ea își dorește însă să nu întoarcă prea curând în țară, dorind să ajungă chiar până în finala concursului.

„Double Bubble Trouble…catch us if you can. Așteptam de mult timp momentul ăsta. Până în finală nu ne oprim. #bublisoarele.@asiaexpressromania”, a scris vedeta pe Instagram, cu câteva zile înainte să pornească la drum.

Lidia Buble a fost întrebată adesea despre despărțirea de Răzvan Simion, la un moment în care toată lumea se aștepta ca cei doi să își ducă relația la un alt nivel. Ea a ținut să precizeze că ”e nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, se arata în mesajul postat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram, în urmă cu ceva timp.

Răzvan Simion formează în prezent un cuplu cu Daliana Răducan. Cei doi au venit împreună și la nunta matinalului Dani cu frumoasa Gabriela Prisăcariu, la data de 15 mai 2021.