Răzvan Simion l-a făcut de râs pe Dani Oțil în direct. I-a divulgat secretul bine ascuns de când era la liceu

Râzi de te prăpădești cu Dani Oțil și Răzvan Simion. Iubitul Dalianei Răducan l-a dat de gol, din nou, pe prietenul său de o viață, în dulcele său stil caracteristic. I-a divulgat secretul bine ascuns de când era la liceu. Telespectatorii s-au amuzat copios pe tema aceasta.

O nouă zi, o nouă porție de râs la Neatza cu Răzvan și Dani. Răzvan Simion și Dani Oțil s-au distrat copios pe seama colegei lor de la horoscop, care a întârziat în ediția de miercuri, 9 iunie. Bianca a întâmpinat anumite dificultăți și s-a prezentat mai târziu în emisiune, spre amuzamentul colegilor săi de platou.

Dani le-a povestit tuturor celor prezenți în platou peripețiile sale din adolescență. Simpaticul matinal a comparat venirea Biancăi cu momentul în care trebuia să găsească o scuză plauzibilă părinților, pe vremea când era în liceu, pentru a merge la petreceri. Și cum Răzvan îl cunoaște de 30 de ani, vedeta a intervenit pentru a lămuri situația, într-un dialog spumos care a făcut deliciul publicului telespectator.

Când ești prieten cu cineva de mai bine de trei decenii, lumea spune că cei doi încep să semene și să împrumute gesturi, vorbe și chiar idei unul de la celălalt. Coincidență sau nu, Dani Oțil a povestit, săptămâna trecută, că s-a întâlnit cu al său coleg Răzvan Simion la Milano, în weekend.

Cei doi au discutat pe tema întâlnirii surpriză din Italia, acolo unde Dani a vrut să sărbătorească alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, trei ani de relație.

Dani Oțil: In Italia, m-am intalnit cu Razvan, era la o terasa, a avut masa lângă bucătar. Era și Răzvan însoțit. M-am dus de rușine să îl salut. Asa se plimbă prin Milano (n.red.elegant), nu ca noi, in colanti de gravidă peste burta.

Răzvan Simion: Eu cred ca nici pe lumea cealalalta nu ma lasi în pace.

Dani Oțil: Am fost sa vedem Domul, ca nici pana la 40 de ani nu l-am vazut, si m-am rugat sa nu ma mai intalnesc cu el, dar in cinci minute a fost si el acolo. Eu nu stiu sa ma imbrac in vacanta in Italia. Ne-am intors pana la urma impreună in avion. Are așa o figură, când se pozează cu cafeaua!