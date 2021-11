Răzvan Simion l-a dat de gol pe Dani Oțil: ‘L-au găsit galben la față’. Ce s-a întâmplat

În ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil și-a amintit de vremea copilăriei, mai exact, de perioada în care era la grădiniță.

Dani Oțil a depănat amintiri din vremea grădiniței, spunând că era un copil foarte ”popular”, în clasa lui, spre deosebire de colegul său, Răzvan Simion, care ”purta ochelari și doar urechile i se vedeau”. Însă Răzvan Simion a ținut să spună de ce era Dani Oțil atât de ”popular” în clasa sa de la grădiniță, încât credea că este ”grădinița lui”.

Răzvan, despre Dani, în perioada grădiniței Dani de ce zice că era grădinița lui.

În emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil aduce vorba adesea și despre experiența sa de tătic. Într-o ediție recentă a emisiunii, el a spus ce are de gând să facă cu alocația micuțului Luca Tiago.

”Tati, abia aștept să-ți beau alocația. Mă găsiți la cârciumă în Corbeanca. A fost visul meu. Mă uitam la știri că aștia beau alocațiile copiilor. Eu de ce să nu? Patruzeci și unu de ani am așteptat să-ți beau alocația”, a declarat Dani Oțil, în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil a mai vorbit și despre motivul pentru care a decis să devină tată, dar și despre replicile pe care le dă atunci când dorește să evite vreo întâlnire.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.”, spunea Dani Oțil.