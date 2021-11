Dani Oțil își va duce copilul în Amsterdam, la vitrine. S-a dat de gol: ce îl va pune pe fiul lui să facă acolo

Dani Oțil a dezvăluit ce planuri are cu copilul său, după ce în platou a avut loc o discuție despre educația sexuală la copii, purtată cu bloggerul Ruxandra Luca.

În platoul Neatza cu Răzvan și Dani s-a vorbit despre subiectul educației sexuale în rândul celor mici, un subiect considerat de cele mai multe ori tabu de către unii dintre părinți. Dani Oțil a zis că o să își ducă copilul la celebrul Red Light District, din Amsterdam, ca să îi facă ”educație”.

Florin Ristei: Eu am fost acum 7-8 ani la Amesterdam, în Red Light District, și cum mergeam eu și mă uitam, la un moment dat, o doamnă deschide ușa și strigă: ”Uite-l, fă, pe ăla de le televizor”.

Abia aștept să îl duc (n.red. pe copilul său) la Amesterdam, la vitrine. Numai să-i arat in geam, ce, unde vine. Și așa o sa facem educație. Nu glumesc, e serioasă treaba.

Am lucrat cu adolscenți, un prieten avea 14 ani, și mi-a spus: era neînceput. Bai, Dani. Eu știu exact unde vine și cine ce face, dar eu nu înțeleg de ce. Acum e major, trebuie să vorbim.

”Dani: După weekendul ăsta de plâns aș putea să ii dau un bebeluș (n.red. Ruxandrei Luca). Avem o vorba în casă: are noroc că are fata asta…altfel pe treptele mănăstirii Cașin îl gaseați, într-un coșuleț.

Adesea Dani Oțil povestește adesea lucruri din expriența sa de tătic, iar recent, el a spus ce are de gând să facă cu alocația micuțului Luca Tiago.

”Tati, abia aștept să-ți beau alocația. Mă găsiți la cârciumă în Corbeanca. A fost visul meu. Mă uitam la știri că aștia beau alocațiile copiilor. Eu de ce să nu? Patruzeci și unu de ani am așteptat să-ți beau alocația”, a declarat Dani Oțil, în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Tot Dani Oțil a mai vorbit și despre motivul pentru care a decis să devină tată, însă și despre replicile pe care le folosește atunci când dorește să evite vreo întâlnire.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.”, spunea Dani Oțil.