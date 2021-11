De ce urlă tatăl lui Florin Ristei la Naomi, iubita lui. Același sfat i l-a dat și Dani Oțil soției sale, Gabriela

Dani Oțil a vorbit despre una dintre experiențele petrecute într-una dintre vacanțele sale, și anume cea în Brazilia. El nu prea s-a arătat încântat de această destinație, despre care și-a propus să facă și un ”studiu”.

Dani Oțil a amintit în ediția de azi de la Neatza cu Răzvan și Dani despre una dintre destinațiile de vacanță în care a fost, și anume Brazilia. El i-a spus soției sale, Gabriela, că dacă va vorbi tare și lent, locuitorii l-ar putea înțelege cu ușurință vorbind românește. Acest ”studiu” al lui Dani Oțil ar fi fost testat și de tatăl lui Florin Ristei, atunci când o întâlnește pe superba englezoaică Naomi, iubita lui Florin Ristei. Dialogul dintre cei doi a fost unul savuros.

”Dani Otil: Am fost în Brazilia și nu prea mi-a placut, taximetriștii acolo sunt ca la noi. Că de ce am bagajul ăsta mare. I-am zis: turist. Plus că vreau să fac un studiu și să îi arăt Gabrielei ca dacă vorbești romanește și tare, ca-n Ardeal, acolo poți să te faci înțeles. Florin Ristei: Asa cum a făcut tata cu Naomi. Am fost duminica la masă cu ea (n.red. la parinții sai). Așa face și taica-miu ca ea să înțeleagă ce zice. A urlat (n.red. la ea): Îți place aici? Mai vrei să vii aici?”, a fost dialogul dintre Dani Oțil și Florin Ristei.

Tot în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a mai divulgat un secret din viața sa personală. Matinalul a vorbit despre aparițiile pe coperțile publicațiilor tabloide, din vremea când nu era un om ”la casa lui”, atunci când a fost surprins în compania unei tinere de culoare.

”Eu am avut a treia coperta in Ciao cu o tanara de culoare. Am fost inaintea ta, Ristei. Suntem la un restaurant pe Decebal, eram atat de funny încât îi citeam meniul si ea râdea în hohote, asa de bine știam engleza. S-a și umflat un pic știrea si, ce era interesant, au zis ca am avut o relație de 4-5 ani si atunci ea s-a intors pentru disclosure (n.red. eng. divulgare). Si mama… m-a întrebat după…”, a povestit Dani Oțil despre întâmplările petrecute cu mult timp înainte să ”să se așeze la casa sa”.

Seria divulgărilor lui Dani Oțil nu s-a oprit aici însă. El a vorbit apoi despre perioada în care s-a mutat din garsoniera din Drumul Taberei.