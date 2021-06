Răzvan Simion, glumă proastă la adresa Ramonei Olaru: ‘Să vezi ce față a făcut, asta i-am zis farmacistei’

Răzvan Simion a mărturisit în ediția de azi a emisiunii Neatza ce glumă a făcut pe seama colegei sale de emisiune, Ramona. Se întâmpla pe când cei doi se aflau la mare și au mers împreună la farmacie.

Răzvan Simion, glumă proastă la adresa Ramonei Olaru

Răzvan Simion și Ramona Olaru au o relație strânsă de colegialitate, astfel că acesta simte că își ”permite” să glumească pe seama acesteia sau chiar să o pună în situații inoportune. Răzvan Simion i-a povestit ce i-a făcut Ramonei, când se aflau la mare și au mers împreună la farmacie.

”Sa vezi cum am blocat-o pe Ramona. Eram la mare, am mers impreuna la farmacie si dupa ce am cumparat fiecare ce avea nevoie, am mai cerut si doua teste de sarcina. Sa vezi ce fata a facut Ramona! I-am zis farmacistei ca e pentru ea (n.red. Ramona)”, a spus Răzvan Simion, azi, la Neatza.

Răzvan Simion, atac subtil la Lidia Buble?

Răzvan Simion a mai avut azi o replică care i-a pus pe gânduri pe fanii săi și ai fostei sale iubite, Lidia Buble. Deși cei doi s-au despărțit de mai bine de un an, el refăcându-și viața amoroasă alături de Daliana Răducan, o tânără arhitectă, se pare că mai amintește, voalat, de relația cu Lidia Buble sau, cel puțin, asta a lăsat să se înțeleagă din apropoul făcut în emisiune.

Mai exact, după un material prezentat în emisiune, în care s-a discutat despre problemele care pot apărea în cuplu pe tema alegerii destinației de vacanță, Răzvan Simion a simțit nevoia să se confeseze imediat. Reținut însă de la prea multe detalii, el a ținut să afirme totuși:

”Eu de un an si ceva nu am probleme de genul asta un an si ceva, de genul unde să merg in vacanță”, a spus Răzvan Simion, lăsând să se înțeleagă oarecum că pe vremea când forma un cuplu cu Lidia Buble, ar fi existat unele neînțelegeri pe tema destinației de vacanță și în cazul lor.

Amintim că Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit după cinci ani de relație. În prezent, frumoasa artistă este implicată într-un proiect important, și anume, participarea în emisiunea-concurs Asia Express. Ea și sora ei, Estera, se află momentan în Turcia, acolo unde se filmează Asia Express, și speră ca cele două să ajungă în marea finală.