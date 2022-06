Răzvan Munteanu, acuzat de țepe cu criptomonede. Cum se apără soțul Deliei: „Nu e prima și nici ultima oară”

Răzvan Munteanu, soțul Deliei Matache, a rupt tăcerea, după ce i s-au adus acuzații de țepe cu criptomonede. După ce și-a câștigat notorietatea în investițiile crypto, mai mulți oameni potenți financiar au făcut investiții chiar și de milioane de euro. După ce piața crypto a intrat însă în picaj, păgubiții l-au arătat cu degetul pe soțul Deliei, pe care îl consideră vinovat și îi cer explicații. Cum se apără acum Răzvan Munteanu.

Răzvan Munteanu, soțul Deliei Matache, s-a implicat pe piața criptomonedelor, o piață nesigură și aproape necunoscută. El a atras oameni cu bani, pe care apoi i-a convins că dacă îi urmează sfaturile își vor spori considerabil averea. Numai că piața crypto a intrat în picaj, iar bogații care sperau la tunuri financiare s-au revoltat, cerându-i explicații lui Răzvan Munteanu, care, între timp, devenise un soi de broker în materie de monede virtuale.

Răzvan Munteanu a oferit însă primele declarații despre scandalul în care a ajuns să fie implicat. El spune că nu ar avea nicio vină despre situație și îi sfătuiește pe contestatarii săi ca, pe viitor, să se implice într-o afacere numai dacă au realmente potențial.

Eu știu bine ce facem și cât muncim în familia noastră! Toate proiectele Crypto și non Crypto sunt în scădere în acest moment. Inclusiv proiectele românești în care am și eu o oarecare implicare.

Răzvan Munteanu s-a asociat cu un prieten, alături de care a pus bazele unei agenții de brokeraj Crypto, un business de tip „swingby”, numit „Stakeboards”. Cum proiectul ar fi intrat în picaj, acesta s-a mutat pe altul, denumit ”Humans”.

„Dacă oameni apropiați m-au întrebat, eu le-am spus în ce am investit, dar momentele în care am făcut-o diferă. Nu am cunoștință de vreun apropiat care să nu știe situația în detaliu sau să acuze în vreun fel.

Dacă îți arăt telefonul, am o sută de mesaje de mulțumire când e Crypto pe creștere.

Când scade, se supără toată lumea. Sunt foarte multe variabile de care trebuie să se țină cont. Trebuie să știi când să intri, când să ieși. Dacă ai investit într-un proiect, și ești deranjat că nu scoți după șase luni, înseamnă că nu ești investitor, ci speculant.

E mare diferență! Dacă nu ai măcar patru ani într-un proiect, înseamnă că ai un interes pur speculativ”, a mai spus soțul Deliei.