Sabrina, fosta soţie a lui Andrei Perneș, de nerecunoscut la înmormântare. Cine a lipsit de la tristul eveniment

Ziua de 22 februarie a fost una de profundă tristețe pentru toți cei care l-au cunoscut și iubit pe Andrei Perneș. Fostul concurent al emisiunii Mireasa a fost condus pe ultimul drum, iar la ceremonia funerară au fost prezenți numeroși apropiați, colegi din show-ul TV și membri ai familiei. Printre cei care au venit să își ia rămas-bun s-a numărat și fosta sa soție, Sabrina, care a fost de nerecunoscut din cauza suferinței.

Chiar dacă drumurile lor s-au separat oficial în urma divorțului, moartea lui Andrei Perneș a fost o lovitură dură pentru Sabrina. Fosta concurentă de la Mireasa a fost prezentă la funeralii și nu s-a desprins nicio clipă de sicriu.

Cu ochii în lacrimi și cu o expresie care reflecta o suferință profundă, tânăra părea copleșită de durere. Pentru a-și ascunde chipul îndurerat, a purtat o șapcă, așa cum reiese din imaginile surprinse la înmormântare. Vezi fotografia în galeria foto!

Durerea pierderii unui om drag este greu de exprimat în cuvinte, iar prezența Sabrinei la înmormântare a arătat cât de puternică a fost legătura dintre ea și Andrei, chiar și după despărțire. Cei doi au fost un cuplu apreciat de public, iar vestea divorțului lor a surprins pe mulți.

Despărțirea dintre Andrei Perneș și Sabrina a fost un șoc pentru susținătorii lor, însă Andrei a explicat motivele separării într-un live pe rețelele de socializare. Fostul concurent de la Mireasa a mărturisit că decizia a fost luată de comun acord, deoarece și-au dat seama că își doresc lucruri diferite în viață.

Cu toate acestea, prezența Sabrinei la funeralii și emoțiile copleșitoare pe care le-a trăit arată că, indiferent de trecutul lor, pierderea lui Andrei lasă o rană adâncă pentru ea.

Pe lângă familie și prieteni apropiați, la ceremonia funerară au venit și mai mulți foști concurenți ai emisiunii Mireasa, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Andrei. Printre cei prezenți s-au numărat Ion Șaulescu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Andrei, dar și Sese, câștigătorul sezonului 5, și Petrică Nemeș.

Totuși, un nume cunoscut din comunitatea Mireasa a lipsit de la tristul eveniment. Marian Pavel, fost concurent în sezonul 3, nu a reușit să ajungă la înmormântare din cauza unui eveniment deja programat. Acesta și-a exprimat regretul printr-un mesaj postat pe Instagram:

„Din păcate, nu am putut să ajung la înmormântare. Am anunțat și în urmă cu câteva zile când am auzit că va fi astăzi. Nu am cum astăzi că am eveniment și începe chiar acum, pe zi, așa că, din păcate, nu am putut să ajung acolo. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească și clar când o să trec prin zonă, o să mă duc să îi aprind o lumânare acolo”, a spus Marian Pavel.