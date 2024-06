Răsturnare de situație la alegerile locale 2024. Cine este George Tuță, noul primar al Sectorului 1. A învins-o pe Clotilde Armand

În cursa pentru Alegerile locale 2024, cum era de așteptat la Sectorul 1 al Capitalei, Clotilde Armand și-a jucat toate cărțile pentru a câștiga un nou mandat. În această cursă a intrat și reprezentantul PNL, fostul ofițer SRI, George Tuță, iar rezultatele parțiale de la acest moment ale BEC îl dau câștigător la mustață în fața actualului edil. Cu alte cuvinte, vorbim de o răsturnare de situație la alegerile locale 2024, iar noi aflăm cine este George Tuță, noul primar al Sectorului 1.

Dacă la finalul serii de 9 iunie, când se închideau secțiile de votare, datele o dădeau cu 43% câștigătoare pe Clotilde Armand, actualul edil la Primăria Sector 1, la primele ore ale acestei dimineți lucrurile stau cu totul altfel.

Conform BEC, asistăm la o răsturnare de situație la alegerile locale 2024, George Tuță fiind anunțat ca noul primar al Sectorului 1.

La ora 8:00, reprezentanții PNL Sector 1 scriau pe pagina de Facebook că „După numărarea a 98,7% din totalul secțiilor de vot din sector, George Tuță este noul primar al Sectorului 1!”.

Dar, conform acelorași reprezentanți, actualul edil nu este mulțumit de rezultatul de la alegerile locale 2024, și „reprezentanții USR tergiversează numărătoarea voturilor, la 10 ore de la închiderea secțiilor de vot”, anunță PNL Sector 1 într-o postare făcută pe Facebook.

Nu ar fi prima dată când Clotilde Armand reușește să atragă atenția, și nu într-un mod onest, dacă ne aducem aminte de scandalul de la alegerile locale de acum 4 ani, când dovezile arătau că Clotilde Armand ar fi influențat și modificat voturile.

Apărăm fiecare vot! Eu am mai trecut prin situații asemănătoare în 2016 și 2020, am încredere doar în rezultatele oficiale, fiindcă matematica nu minte niciodată.

Acuzațiile aduse de PNL Sector 1 nu se rezumă doar la aceste afirmații, aceștia continuând să spună că, de fapt, „la nivelul aparatului administrativ al Sectorului 1 se tergiversează deplasarea președinților de secții către Biroul Electoral de Sector, modificându-se inclusiv procedurile de predare a sacilor cu voturi”.

Venit de nicăieri pe listele PSD-PNL Sector 1, pentru moment cel puțin, George Tuță poate sărbători victoria din aceste alegeri locale 2024. Dar, lăsând victoria de-o parte pentru moment, încercăm să aflăm cine este George Tuță, noul primar al Sectorului 1.

În vârstă de 40 de ani, George Tuță s-a născut în vara lui 1984, pe 8 august, Leu convins, în Drobeta-Turnu-Severin, județul Mehedinți. După terminarea liceului va lua drumul Capitalei, unde va absolvi ASE-ul și, ulterior cursurile post-universitare de la SNSPA.

Este căsătorit și are doi copii, și are și alte specializări, după ce a absolvit programe, precum „Aspen de Leadership în Serviciul Public”. Intrat în politică, în cadrul PNL, George Tuță avea să fie, pe rând, membru în Parlamentul României și Chestor al Camerei Deputaților și președinte interimar al PNL Sector 1, din 2023.

Dar, așa cum s-a scris în perioada de campanie electorală, viitorul (posibil) primar al celui mai mare sector din București, George Tuță vine din lumea serviciilor secrete, fiind fost consilier personal al directorului SRI, Eduard Hellvig, timp de 3 ani, iar în campanie acesta declara că nu regretă acest episod din viața sa, conform Euronews România.

Am lucrat inclusiv în PNL când dumnealui era secretar general, iar eu eram secretar general adjunct. În momentul în care a primit propunerea de a deveni directorul SRI, mi-a propus să am același rol de consilier, un rol administrativ. Categoric, acceptând această ofertă, a trebuit să devin ofițer.

După plecarea din SRI, viitorul edil a mai avut și funcția de consilier în Guvernul României, dar și pe plan european.

Așa cum precizam, George Tuță a activat în cadrul SRI din postura de consilier al lui Eduard Hellvig, director al SRI, care are rang de ministru.

Deși lucrurile mergeau bine pentru el, a decis la un moment dat să plece din cadrul structurii SRI, explicând pentru același post care au fost, de fapt motivele acestei decizii:

”Am plecat din SRI. Motivul este personal. S-a născut al doilea copil și am vrut să fiu aproape de familie. Nicio clipă nu regret că am fost alături în SRI de domnul Hellvig, nici că am plecat din SRI”, a mai spus acesta.