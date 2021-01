Răsturnare de situație în procesul lui Alex Bodi. Decizia de ultimă oră a judecătorilor

Magistrații au luat o decizie definitivă în cazul omului de afaceri. Alex Bodi s-a ales cu o nouă pedeapsă. Ce a hotărât instanța în cazul fostului soț al Biancăi Drăgușanu.

Judecătorii au decis ca lui Alex Bodi să-i fie puse sub sechestru mai a mai multe bunuri pe care le deținea. Această hotărâre a venit în contextul în care s-a decis ca milionarul să plătească cheltuielile de judecată și prejudiciul pe care infracțiunile acestuia l-a adus statului român.

Pe de altă parte, omul de afaceri a contestat decizia instanței, însă magistrații au decis că gravitatea faptelor comise de acestea este ridicată, hotărând că este nefondată. Astfel, instanța îl obligă pe Alex Bodi să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 100 de lei și dispune sechestrul unor bunuri, care să acopere prejudiciul pe care instrucțiunile comise l-au adus statului.

În ciuda acestor lucruri, judecătorii au decis ca omului de afaceri să i se prelungească arestul preventiv. Procurorii DIICOT au cerut ca Alex Bodi să stea după gratii, însă, Tribunalul Craiova a respins cererea. Așadar, acesta va rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. El își va petrece acest timp alături de fiica sa la care ține foarte mult și alături de iubita lui Daria Radionova.

Se pare că arestul arestul la domiciliu nu-l împiedică pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu să se simtă bine. În weekend, omul de afaceri și-a chemat prietenii la el acasă și au petrecut. Totodată Alex Bodi susține că nu poate să clacheze acum și că va face orice pentru fetițele sale.

”În momentul de față, nu-mi permit să clachez, pentru că am două fetițe care înseamnă totul pentru mine și, oricât de grea ar fi o luptă, nu aș accepta înfrângerea niciodată… mereu când am avut momente dificile, oricât de greu părea, am crezut în mine și am știut ce-mi doresc de la viață.

Cu cât lumea nu credea în mine și nu-mi dădea credit, cu atât mai mare era ambiția și dorința de a reuși! Dar niciodată nu poți reuși fără ajutorul Lui Dumnezeu”, a declarat Alex Bodi pe Instagram.