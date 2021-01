Alex Bodi, veste importantă din partea judecătorilor. Ce se întâmplă cu procesul

Alex Bodi a primit o nouă veste extrem de importantă. Soarta afaceristului se judecă în continuare, după ce a primit acuzații extrem de grele din partea autorităților. Ce se întâmplă în procesul fostului soț al Biancăi Drăgușanu?

Noua decizie a judecătorilor în procesul lui Alex Bodi

Soarta lui Alex Bodi e atent discutată de către autorități încă de la finele lui 2020. Amintim că bărbatul este acuzat de proxenetism și trafic de persoane. DIICOT a cerut înlocuirea arestului la domiciliu de care are parte acum inculpatul cu arestul preventiv tocmai pentru că acesta ar fi încălcat termenii impuși de instanță.

În timpul în care autoritățile nu-l scapă din vedere, afaceristul susține în continuare că este nevinovat. Judecătorii au decis în cursul zilei de luni că sentința: „A rămas în pronunțare, așa cum se întâmplă de fiecare dată, așteptăm și noi decizia. nu știm când va veni”, a spus fostul soț al Biancăi.

Cel din urmă și reprezentatul legal al acestuia au refuzat să facă vreun alt comentariu legat de proces. Se pare că avocatul afaceristului a cerut și ridicare sechestrului de pe bunuri care a fost pus de procurori în luna noiembrie a lui 2020.

Ce spunea Alex Bodi în urmă cu cinci zile despre închisoare?

„Suntem încrezători, din moment ce nu au apărut alte probleme, normal că ne menținem pozitivitatea și dorim să se rezolve totul cât mai rapid. Acum sunt un pic cam obosit. E extenuant. Au fost două cereri: una cu arestul preventiv și cealaltă în baza prelungirii arestului la domiciliu”, spunea Alex Bodi, pe 13 ianuarie.

Zilele au trecut, iar în timp ce bărbatul așteaptă noul termen și-a chemat câțiva prieteni pentru a petrece acasă. „În momentul de față, nu-mi permit să clachez, pentru că am două fetițe care înseamnă totul pentru mine și, oricât de grea ar fi o luptă, nu aș accepta înfrângerea niciodată… mereu când am avut momente dificile, oricât de greu părea, am crezut în mine și am știut ce-mi doresc de la viață.

Cu cât lumea nu credea în mine și nu-mi dădea credit, cu atât mai mare era ambiția și dorința de a reuși! Dar niciodată nu poți reuși fără ajutorul Lui Dumnezeu”, a declarat Alex Bodi pe Instagram Stories.

Anunț DIICOT