Bianca Drăgușanu i-a dat replica lui Alex Bodi. Cum s-a distrat imediat după revenirea în țară

După ce Maldive a devenit pentru aproape o lună pământ românesc, Bianca Drăgușanu cutreierându-l ba alături de prieteni, ba în preajma lui Gabi Bădălău, cel despre care acum se presupune că este foarte apropiată, diva a revenit în România, unde o ține dintr-o petrecere în alta.

Bianca Drăgușanu, la distracție și după revenirea în țară. Diva și-a inaugurat noul apartament cu o petrecere

Bianca Drăgușanu a revenit în România după o lungă vacanță în Dubai, prelungită în Maldive. Dar pare că liniștea oferită de palmieri împreună cu susurul apei nu i-au fost de ajuns, așa că imediat și-a anunțat fanii pe Instagram că mai urmează o petrecere, chiar în noul său apartament, decorat pe repede-nainte pentru a fi gata de chef.

„Noi mergem la shopping acum, pentru că la ora 18:00 facem o mini-petrecere acasă. Avem nevoie de furculițe pe bogăție, cu auriu, de aia de pus lumânările pe bogăție. Ea este sora mea și ea este sora mea dintr-o altă viață și mergem la shopping”, spunea aceasta înainte de petrecere.

Blondina s-a ținut de cuvânt și a revenit pe InstaStory cu multe clipuri surprinse la petrecere, în care aceasta dansează lasciv pe manele, alături de prietenele sale.

Adevărul din spatele vieții aparent perfecte. „Am fost trădată de prieteni”

„În momentul de față consider că am trecut peste toate aceste încercări și că Dumnezeu a așezat lucrurile, astfel încât să pot să am foarte clare prioritățile în viața mea, anume: copilul meu, afacerea mea, familia mea și prietenii mei. Sunt fericită pentru ce se întâmplă acum în viața mea. În momentul ăsta sunt foarte bine. Eu nu am știut că pot să duc atât de mult, că pot ierta atât de mult, că sunt capabilă să ajung într-o situație în care nu mai găseam ieșirea. Am avut senzația cândva că sunt neputincioasă.

Acum, aproape îmi sunt prietenii, cei care au mai rămas. Mai am patru prieteni buni acum. Din 15 pe care îi aveam acum un an, mulți s-au autoeliminat și m-au trădat. Am avut un grup de prieteni și mai mult de jumătate m-au trădat pentru bani, interese, s-au lăsat ispită bârfelor”, povestea vedeta într-un interviu din decembrie pentru Antena Stars.